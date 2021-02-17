Цена нефти достигла годового максимума. Как изменятся ценники на украинских АЗС

Стоимость нефти вернула позиции, утраченные в прошлом году на фоне коронакризиса, и поднялась выше 60 долларов за баррель. Эксперты считают, что этот показатель не предел, для роста есть реальные перспективы. Сети украинских АЗС уже отреагировали на происходящее повышением цен на топливо. Чего ожидать в дальнейшем?

Цена нефти на мировом рынке вернула свои позиции почти годовой давности, утраченные вследствие пандемии коронавируса и разразившегося на этом фоне глобального экономического кризиса. С конца октября прошлого года стоимость «черного золота» выросла более чем в полтора раза - с 37 долларов до свыше 60 долларов за баррель.

Стоимость нефти марки Brent утром 17 февраля поднялась до 63,45 доллара за баррель. Причем, по итогам торгов 16 февраля, нефтяные контракты обновили 13-месячный максимум, подорожав до 63,35 долларов за баррель.

Цена нефти марки WTI держится на уровне чуть выше 60 долларов за баррель. 16 февраля контракты подорожали до 60,05 доллара, впервые с января 2020 года.

Международные эксперты называют ряд факторов подорожания «черного золота». Один из них – введенные в США меры стимулирования экономики, на что выделено 1,9 трлн долларов. Это, в свою очередь, поднимает спрос на топливо.

Сыграл свою роль и арктический шторм, который разразился в последние дни в США. В штате Техас, где, как правило, царит изнуряющая жара, из-за аномальных сильных морозов объявлено чрезвычайное положение. Там даже введены веерные отключения электроэнергии, чтобы снизить нагрузку на энергосистему. Из-за такой ситуации в Техасе, который является отраслевым лидером в стране, добыча нефти сократилась примерно на 1 млн баррелей в сутки. Это повысило спрос на рынке из-за возможного сокращения предложения, что также подстегнуло рост цен.

Еще одним основанием для подорожания нефти называют заявление ОПЕК+ о сохранении курса на сдерживание добычи. Как утверждает картель, на рынке нефти в текущем году предложение будет дефицитным. Хотя, в ОПЕК+ не исключают ослабления ограничения поставок после апреля, учитывая восстановление цен. Но увеличение добычи будет незначительным, поскольку производители опасаются новых провалов в борьбе с пандемией.

Стимулирует рынок нефти и высокий спрос Китая. Его нефтяной аппетит, несмотря на коронакризис, достиг максимума за последние полгода. Только в январе импорт нефти в КНР составил 11,12 млн баррелей в сутки.

Есть и другие мнения по поводу причин повышения стоимости нефти.

«Создается впечатление, что цены на нефть демонстрируют существенный подъем не на фоне фундаментальных причин, таких как увеличение реального спроса, а по причине значительных спекуляций на финансовых рынках с производными биржевыми инструментами, такими как фьючерсы и опционы на нефть. Другими словами, ситуацию можно представить так: трейдеры, которые торгуют фьючерсами и опционами на нефть на глобальном рынке, создали повышенный ажиотаж вокруг данного природного ресурса. В итоге, производители нефти с радостью повышают цены, при том, что физический спрос на нефть сейчас практически не увеличивается», - считает глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

По его словам, в прошлом более высокие цены спровоцировали инвестиции в добычу сланцевой нефти, что, в последствии, привело к увеличению общей добычи нефти в мире. Кроме этого, дорогая нефть стимулирует инвестиции в альтернативные виды топлива и ведет к снижению спроса на физическую нефть. Уже появились признаки того, что аналогичная историческая закономерность скоро повторится.

Глава департамента группы ICU по корпоративному анализу Александр Мартыненко считает, что нынешний скачок цен на нефть уже отражает в себе ожидания скорого затухания пандемии, снятия карантинных ограничений и быстрого роста спроса на нефтепродукты в ближайшие месяцы.

«В этих ожиданиях рынок уже забежал далеко вперед, в то время как риски гораздо более медленного восстановления спроса остаются высокими. Несмотря на это, коррекции цен вниз мы можем и не увидеть. Изобилие ликвидности на рынках и настрой на новые волны финансового стимулирования могут оказаться достаточными для дальнейшего оптимизма. В ближайшие месяцы цены на нефть могут лишь замедлить свой рост, однако затем вновь продолжить восхождение к новому психологическому уровню - 70 долларов за баррель», - подчеркнул эксперт.

Чем бы не был спровоцирован скачок цен на нефть, он традиционно влияет на стоимость нефтепродуктов. Украинские сети АЗС уже подняли цены на топливо. Они выросли незначительно, но, тем не менее, факт подорожания налицо. Чего ожидать в ближайшей перспективе?

В ожидании дальнейшего роста

По данным Консалтинговой группы «А-95», в Украине крупные сети АЗС 16 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо на 10-50 коп/л.

В сети WOG все виды топлива подорожали на 50 коп/л: А-92 - до 29,49 грн/л, А-95 - до 30,49 грн/л, ДТ - до 29,49 грн/л.

ОККО подняла стоимость бензинов и ДТ на 30 коп/л.

Сети «БРСМ-Нафта» и Motto повысили цены, в среднем, на 13-24 коп/л.

На станциях UPG, AMIC, Shell, BVS, SUNOI и «Укргаздобыча» топливо подорожало в пределах 5-30 коп/л.

Средняя по Украине цена А-92 составляет 25,89 грн/л, А-95 - 26,90 грн/л, дизельного топлива - 26,31 грн/л.

Будут ли цены на отечественных заправках расти и дальше?

Как отмечает Александр Мартыненко, на фоне вероятного замедления на роста цен на нефть мировом рынке, для стоимости нефтепродуктов в Украине в ближайшие месяцы гораздо большее значение будет иметь обменный курс.

«Благоприятная внешнеторговая конъюнктура, высокий сезонный спрос на гривню со стороны экспортеров сельхозпродукции и возобновление притока иностранного капитала будут способствовать укреплению гривни. Это будет провоцировать ослабление цен на топливо. Однако, во втором полугодии внешнеэкономическая среда для гривни может ухудшиться, и курс начнет слабеть. Вместе с дальнейшим ростом мировых нефтяных котировок это приведет к новому витку повышения цен на нефтепродукты», - резюмировал эксперт.

Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн считает, что трудно объяснить рост цен нефти на мировом рынке, как и стремительное подорожание акций Теслы и биткоина. Скорее, идет спекулятивная накачка рынка деньгами. Но Украине от этого не легче. Для нас не имеет значения, почему так происходит, так как ситуация в любом случае влияет на котировки, а они ложатся в основу контрактов, по которым наша страна закупает топливо.

«Естественно, параллельно с нефтью дорожают и нефтепродукты. Поэтому в Украине последние 2-3 месяца наблюдается подорожание топлива. Оно не резкое, а постепенное. Недавно был очередной этап, который обратил на себя внимание. На отечественном рынке просто заканчиваются более дешевые запасы топлива и закупаются более дорогие. Что касается перспектив, то январь закончился с отметкой 55 долларов за баррель, на сегодня – свыше 62 доллара. Соответственно, создана перспектива для дальнейшего роста. Думаю, до конца февраля может произойти очередной этап повышения стоимости. В Украине сформировалась, минимум, гривня подорожания топлива, ценовая пружина сжалась. Дальше – время покажет, как будет вести себя рынок нефти», - отметил эксперт.

Вторым важным фактором в отношении цены топлива Куюн назвал курс нацвалюты. В январе укрепляющаяся гривня выступала определенным амортизатором. Но с прошлой недели национальная валюта стала слабнуть, и на этом фоне цена топлива может получить стимул к росту.

«Пока нет хороших новостей с топливного рынка в плане снижения цен. Вектор смотрит вверх», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, вряд ли верхний предел перешагнет отметку 30 гривен за литр: «С точки зрения и маркетинга, и психологического фактора, очень тяжело переступать этот уровень. Да и пока не сформировались жесткие причины для такого шага. Тем не менее, если цена нефти поднимется выше 65 долларов за баррель, то, возможно, 30-гривневый потолок будет пробит. Но пока такого не будет», - уверяет Куюн.

Украина критически зависима от импорта нефтепродуктов, он составляет около 80% рынка. Отсюда и прямая привязка к ценам на мировом рынке «черного золота». А как он себя проявит в ближайшее время, украинцы прочувствуют, заправляя свое авто на отечественных АЗС.

Нана Черная

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