Служба безопасности Украины проводит расследование по итогам аудита Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", проведенного Государственной аудиторской службы, по завершении которого будут обнародованы результаты.
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Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Действительно был проведен аудит. Есть результаты Государственной аудиторской службы. Результаты негативные. Часть мы видели уже в средства массовой информации, но там были представлены некорректные материалы. По итогам аудита СБУ сейчас проводит соответствующее расследование, результаты будут обнародованы", - сказал он.
Премьер отметил, что за негативные результаты в финансовой отчетности госкомпаний ответственность понесут правление, руководители и, в частности, наблюдательные советы.
"Ответственность несет правление, руководители. Все это прописано в уставах. И всех людей, которые условно могут быть виноватыми в каких-то нарушениях, легко определить и указать на их ответственность. И они не могут сказать: "Нам позвонили из Кабмина, это политически необходимое решение". Эти предприятия являются самостоятельными субъектами экономической активности", - подчеркнул Шмыгаль.
Что этому предшествовало
- В начале октября СМИ опубликовали отчет Государственной аудиторской службы, в котором сообщается, что, по результатам ревизии деятельности НАК "Нафтогаз Украины" за период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года, финансовые потери государственного бюджета составили 75,5 миллиарда гривень.
- Советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль заявила, что НАК "Нафтогаз Украины" отложил размещение евробондов из-за того, что инвесторы отреагировали на негативные новости из Украины, связанные с публикацией данных об аудите "Нафтогаза".
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