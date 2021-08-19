30 лет "озеленения": экологическая модернизация независимой украинской промышленности

Украинская промышленность, славившаяся во времена СССР своими мощностями, но, отнюдь, не экологичностью, за 30 лет независимости пережила немало потрясений. Теперь перед ней стоит новый вызов – максимально сократить негативное влияние на окружающую среду. УНИАН разобрался, как менялись подходы украинских заводов к производству в течение этих 30 лет, и "позеленеют" ли украинские предприятия уже в обозримом будущем.

Вместе с обретением независимости в далеком 1991 году Украина получила "бонус" в виде кризиса, охватившего все сферы экономики, промышленности, культуры, науки. Значительная часть уникальных производственных мощностей Украины, как и СССР, в целом, была расхищена в ходе стихийной приватизации 1990-х годов и со временем перестала функционировать.

За тридцать лет существования независимой Украины полное разорение и расхищение коснулось той части предприятий, которые возглавлялись неумелыми управленцами, видящими в некогда процветающих производствах "золотую жилу" для наполнения своих карманов. Другая же часть промышленников, желающих сохранить свои заводы на плаву в условиях турбулентного переходного периода, спешила выжать максимум из производственных мощностей, не задумываясь о том, какую цену заплатят будущие поколения украинцев за обратную сторону процесса - экологическую.

Читайте такжеБлестящее или туманное? В какое будущее заведут Украину следующие 30 летПоследние десятилетия новейшие, более безопасные для природы технологии активно внедряют, в основном, предприятия, ориентированные на экспорт – это металлургические, сельскохозяйственные и машиностроительные компании, совершающие 80 процентов поставок за рубеж. У них нет другого выбора, поскольку европейские страны выдвигают жесткие требования к тому, насколько экологично был произведен поставляемый товар.

Как изменения климата убивают экономику

Только в 2015 году, когда Украина стала подписантом Парижского климатического соглашения, в нашей стране активно заговорили о необходимости сокращения выбросов парниковых газов, провоцирующих глобальные изменения климата.

В 2019 году Европа приняла "Зеленое соглашение" - пакет мер, направленных на модернизацию экономики и социальной сферы, - с целью превращения Европы в "климатически дружественный" континент до 2050 года. По такому же пути должна пойти и Украина.

Изменения климата в Украине и их негативное влияние на здоровье граждан и даже экономику (особенно, в части аграрного производства, которое напрямую зависит от погодных условий) уже сейчас заметны невооруженным глазом. Природные катаклизмы в виде ураганов (и даже ранее нетипичных для наших широт торнадо!), масштабных затоплений, сменяемых продолжительными засухами, являются лишь первыми тревожными звоночками глобальных климатических перемен, которые ожидают наше государство уже в ближайшие десятилетия.

Читайте такжеИстория Независимой Украины в 30 словах: от "кравчучки" до "Дельты"За последние тридцать лет среднегодовая температура в Украине выросла почти на один градус по Цельсию, что, на первый взгляд, может показаться незначительным, но, по факту, является критическим показателем. Как отмечает климатолог Светлана Краковская, если оставить ситуацию такой, какая она есть сейчас, уже через 50 лет в Украине зимой может полностью исчезнуть снежный покров, а количество "тропических ночей", когда температура воздуха в ночное время не опускается ниже двадцати градусов по Цельсию, вырастет в несколько раз. Стихийные же бедствия в виде шквальных ветров, ливней, засух, землетрясений будут лишь учащаться.

"Но это при жестком сценарии — если ничего не делать. Я, честно говоря, очень надеюсь, что такого не случится. Потому что это будет ад", - отметила Краковская в интервью одному из украинских изданий.

Тридцатилетняя история загрязнений

Нельзя сказать, что за тридцать лет независимости в Украине вовсе не менялась экологическая обстановка – наша страна постепенно сокращала выбросы парниковых газов. Только вот происходило это не за счет продуманной государственной политики, направленной на модернизацию предприятий, а вследствие постоянного падения промышленного производства.

Согласно отчету Европейской экономической комиссии ООН, на конец 1990 года выбросы парниковых газовых на территории нашей страны, на то время еще входившей в состав Советского Союза, составляли около 882 миллионов тонн.

Читайте такжеИстория Независимой Украины в 30 словах: от "кравчучки" до "Дельты"Экономический спад, который произошел в результате распада СССР и продолжился в условиях меняющейся власти, привел к значительному сокращению производства и потребления энергии и, как следствие, к снижению выбросов парниковых газов - до 485 миллионов тонн на конец 1996 года.

Далее происходили: кризис 2008 года, аннексия Крыма и оккупация части Донбасса в 2014 году. Уже в 2019 году выбросы CO2 в атмосферу нашей страны составили 332 миллионов тонн, что составляет 37,6 процентов от уровня 1990 года.

Но и этот объем выбросов парниковых газов является чрезмерным для сохранения температурного баланса в нашей стране.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что для выполнения своего второго национально определенного взноса в рамках Парижского соглашения Украина должна к 2030 году уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу до 35 процентов от уровня 1990 года, то есть до 305 миллионов тонн.

Экологические тренды

За три десятка лет в мире образовались новые тренды на экологизацию жизнедеятельности человечества.

В первую очередь, речь идет о переработке и утилизации бытовых и промышленных отходов. Продвинутые страны пытаются не только сократить использование пластика, упаковки и прочих материалов, но налаживают процессы выработки энергии из мусора.

Во-вторых, население и бизнес нацелены во всех сферах своей деятельности использовать энергосберегающие технологии и, соответственно, сокращать использование ресурсов, чтобы уменьшить загрязнения.

Кроме того, для уменьшения негативного влияния на окружающую среду Европа переходит на использование внутреннего водного транспорта. По сравнению с железнодорожным и автомобильным транспортом перевозка грузов баржей производит гораздо меньше выбросов и имеет большую эффективность.

Также в мире происходит масштабная электрификация производственных процессов и системы транспорта. При этом, электроэнергия обязательно должна быть произведена из экологически чистых источников.

Читайте такжеПочему украинцы – воины: 30 битв за Украину ради жизни и свободыОтдельно стоит отметить, что большие ставки Европа делает на производство и использование "зеленого" водорода. Сейчас идет активное изучение возможностей этой сферы.

Один из основных трендов современного мира, который появился за последние годы, является переход на более чистые источники энергии – то есть там, где вместо угля, нефти и газа используется возобновляемая энергия воды, солнца и ветра.

Тридцать лет назад никто себе даже представить не мог, что электричество для своего дома можно вырабатывать независимо от крупных электростанций, а просто с помощью дворового ветряка или солнечной панели. К слову, развитие возобновляемой энергетики в мире и в нашей стране происходит настолько стремительно, что за последние десять лет мощность солнечной батареи размером метр на два увеличилась вдвое. Это позволяет уменьшить количество оборудования и увеличить производительность электростанций, что делает строительство и эксплуатацию более экологичными.

Кстати, солнечные панели начали производить и в Украине, самый большой завод расположен в Виннице.

Новая эпоха для промышленных гигантов

Положительным сигналом является то, что в последние годы часть отечественных предприятий, переживших все вышеперечисленные кризисы, начали процесс трансформации и задумались над повышением энергоэффективности и экологичности своих производств.

"Хорошим примером является мебельная отрасль, потому что раньше все отходы производства плиты, дерева, фанеры выбрасывались. А теперь эти отходы сжигаются в современных котлах, предприятия получают дополнительную энергию, и это уменьшает себестоимость энергоносителей и вред для экологии", - сказал вице-президент Союза промышленников Сергей Прохоров.

За время независимости Украины часть устаревших и не безопасных для экологии производств сократилась. На место устаревшему мартену пришли высокоточные технологии.

Например, крупнейший в стране индустриальный холдинг – компания "Метинвест", который 15 лет назад принял в управление сталелитейные комбинаты советского образца, уже сегодня делает упор на производстве с использованием технологии прямого восстановления железа из руды, что позволит в будущем существенно сократить выбросы углекислого газа.

"Мы изучаем возможность строительства единого комплекса, состоящего из технологии прямого восстановления железа (DRI) и электрометаллургического производства для переработки горячего DRI. Где он будет располагаться – пока вопрос открытый, но это точно будет один из городов нашего присутствия", – сказал генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Кроме того, компания намеревается заменить необходимый для извлечения кислорода из руды уголь - водородом. Таким образом, в процессе обогащения руды будет выделятся водяной пар, а не углекислый газ. Подобную технологию уже тестируют на металлургическом предприятии в Германии.

В отличие от общего тренда в стране – "деиндустриализироваться" и закрыться, "Метинвест" нашел возможность, которая позволит в долгосрочной перспективе сохранить стратегически важную индустрию и, одновременно с этим, создать экологически чистые предприятия, которые будут соответствовать всем стандартам, существующим в мире.

"Сфера наших потенциальных интересов среди прочего включает: инновационные технологии производства углеродно-нейтральной стали; улавливание, использование и хранение СО2; утилизацию промышленных газов, производство топлива, диджитализация производственных процессов и смежные области", – добавил Рыженков.

В ближайшие пять лет на модернизацию своих предприятий "Метинвест" направит до полумиллиарда долларов.

Как поменялись технологии

В нефтегазовой отрасли за тридцать лет были освоены технологии бурения на верхнем приводе, 3D сейсмические исследования и технология гидроразрыва пласта. Все это позволило украинским газодобытчикам значительно уменьшить нагрузку на окружающую среду и увеличить эффективность. Ныне пробурить глубокую газовую скважину можно за три месяца, а не делать это годами.

Кроме того, например, в сельском хозяйстве для проверки состояния полей и урожая в наше время используются данные спутника и дроны. Фермеры могут точно применять полив и предотвращать повреждение почв от мороза или жары. На пороге - технология создания новых видов растений и животных, выращивание мяса "в пробирке" и роботы, собирающие овощи и фрукты.

Также есть продвижение и вопросе вредных выбросов от транспорта. Если раньше автомобили ездили на бензине с добавлением свинца, что представляло собой ядовитую канцерогенную смесь, то сейчас при производстве топливо проходит несколько стадий очистки и приводится к экологическим стандартам, которых ранее в нашей стране не существовало.

Еще одним примером экологической трансформации являются технологии модульного строительства, или, говоря простыми словами, дома, которые можно быстро собирать и разбирать. В наше время украинские компании предлагают строительство любых объектов более "чистым" способом с использованием экологичных материалов, что позволяет сохранить природу от лишнего строительного мусора.

Самые серьезные стационарные источники загрязнения - угольные тепловые электростанции - за последние десятилетия неоднократно проводили замену фильтров и модернизацию систем очистки. И хотя до сих пор работу таких станций нельзя назвать полностью безвредной, сравнивая с объемом выбросов в начале 90-х, технологии сегодняшнего дня улавливают гораздо больше пыли и выхлопов. Одним из ярких примеров является единственный в Украине мусоросжигающий завод "Энергия" в Киеве, где в несколько этапов будет установлена современная система химической очистки полусухим методом, применяющаяся в Европе.

Однако, несмотря на точечные экологические изменения, которые происходят за счет частного капитала на отдельных украинских предприятиях, до звания eco-friendly отечественной экономике, в целом, еще далеко. Но все возможно.

Так, например, в Австрии, в городе Линц, расположен металлургический завод, который считается самым экологически чистым и инновационным предприятием во всем мире. Благодаря внедренной на предприятии инновационной системе защиты от пылевых выбросов, которые являются основной проблемой для металлургии, город Линц, ранее считавшийся грязным и опасным для жизни, превратился в привлекательное туристическое место.

Почему бы и Украине не последовать этому примеру?

Ближайшее будущее

На ближайшие десять лет перед украинскими властями стоит сверхсложная задача: найти финансовые и административные ресурсы, чтобы помочь львиной доли украинских предприятий перейти на более современные технологии производства, позволяющие сократить объемы вредных выбросов. Поскольку экологическая модернизация заводов в Украине должна стать не точечной, как сейчас, а повсеместной.

Если этого не произойдет, пострадает не только здоровье граждан, но и объемы валютной выручки, получаемые государством: Европейский Союз попросту не позволит ввезти на свою территорию продукт или товар, при производстве которого в атмосферу попало много загрязняющих газов. Точный механизм измерения углеродного следа на границе стран сейчас разрабатывается в ЕС.

Если же Украина решит пойти по уже протоптанной и хорошо знакомой тропе – сократить объемы выбросов за счет закрытия львиной доли существующей промышленности – это обернется колоссальными потерями для украинского бюджета и ростом безработицы, поскольку промышленные предприятия обеспечивают рабочие места для миллионов украинцев. К тому же, судя по данным Госстата, именно в промышленных регионах наблюдается наивысший средний уровень зарплат.

Таким образом, даже к гадалке не нужно ходить, чтобы понять, что от дальновидности наших властей сегодня, зависит качество жизни будущих поколений нашего населения – уже завтра.

Жаль, что мы не опомнились на пару десятков лет раньше…

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