Украина может принять на хранение около 10 миллиардов кубов европейского газа

По словам главы компании "Оператор ГТС Украины", это связано с тем, что европейские ПХГ могут быть полностью заполнены.

Глава компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон считает, что украинские подземные хранилища в этом году могут дополнительно принять еще 10 миллиардов кубометров газа со стороны европейских компаний.

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Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Уже к концу третьего квартала европейские ПХГ могут быть полностью заполнены. Украинские ПХГ могут дополнительно принять еще 10 миллиардов кубометров газа", – отметил Макогон.

Как сообщал УНИАН, запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 11 по 18 апреля увеличились на 1,6% - до 16,19 миллиарда кубометров.

Справка УНИАН. В Украине эксплуатируется 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиард кубометров. В последние 10 лет Украина использует для обеспечения собственных нужд лишь 50-60% технической мощности своих хранилищ. Пять крупнейших украинских ПХГ находятся в западной части Украины, всего в 160 км от границы с Венгрией.