ОПЕК из-за коронавируса ждет исторического падения спроса на нефть

По оценкам ОПЕК, спрос на нефть во втором квартале упадет на 12 миллионов баррелей в сутки.

ОПЕК пересмотрела прогноз динамики спроса на нефть в 2020 году с незначительного роста в 0,1 миллиона баррелей в сутки на резкое снижение - в апрельском докладе картель предсказывает историческое падение спроса на уровне 6,8 миллиона баррелей в сутки.

Читайте такжеРекордно мало: бюджет России будет получать от экспорта нефти меньше $1 за баррель

По оценкам ОПЕК, спрос на нефть во втором квартале упадет на 12 миллионов баррелей в сутки, в третьем квартале - на 6 миллионов баррелей в сутки, а в четвертом квартале снижение составит 3,5 миллиона баррелей в сутки, пишет Рейтер.

Основной причиной такого снижения стало глобальное распространение нового типа коронавируса и его “беспрецедентное влияние” на мировой спрос на нефть, в частности, со стороны транспортной отрасли.

При этом риск дальнейшего снижения прогноза остается значительным, особенно для оценки спроса на нефть во втором квартале, уточняет ОПЕК.

ОПЕК, которая еще в марте прогнозировала рост предложения нефти из стран вне организации в 2020 году, также изменила свою оценку в сторону сокращения. Как ожидается, добыча стран вне ОПЕК в этом году упадет на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Единственными странами, которые покажут рост добычи по итогам 2020 года, станут Норвегия, Бразилия, Гайана и Австралия, считают аналитики ОПЕК.

ОПЕК не приводит оценки изменения собственной добычи нефти в 2020 году, но отмечает, что в марте добыча стран-участниц картеля выросла на 821.000 баррелей в сутки до 28,61 миллиона баррелей в сутки.

При этом ОПЕК прогнозирует падение добычи нефти и газового конденсата в России в 2020 году на 1,30 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом до в среднем 10,14 миллиона баррелей в сутки.