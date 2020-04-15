По данным "Укрэнерго", импорт электроэнергии в энергосистему Украины в марте уменьшился на 20%.

Доля импортной электроэнергии в энергосистеме Украины в марте 2020 года уменьшилась на 19,7%, до 442,5 млн кВт-ч, говорится в сообщении оператора Объединенной энергосистемы страны - Национальной энергетической компании «Укрэнерго».

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«В марте 2020 импорт электроэнергии в Украину из России уменьшился почти в 23 раза, а из Беларуси - в 6 раз. Так, импорт электроэнергии в марте 2020 составил 442,510 млн кВт-ч, что на 19,7% меньше, чем в феврале 2020 года», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в торговую зону ОЭС Украины, синхронизированную с энергосистемами России, Беларуси и Молдовы, импорт составил 9,2 млн кВт-ч, или 0,1% от общего производства электроэнергии, что в 9 раз меньше, чем в феврале 2020 года.

По информации компании, импорт в торговую зону «острова Бурштынской ТЭС», работающей синхронно с европейской энергосистемой ENTSO-E, составил 433,2 млн кВт-ч, что на 14% больше, чем в феврале.

При этом для обеспечения операционной безопасности энергосистемы в феврале импорт в торговой зоне ОЭС Украины суммарно был ограничен более чем на 99%.

Отмечается, что экспорт электроэнергии из Украины в марте 2020 года составил 773,6 млн кВт-ч, что на 4,5% больше, чем месяце ранее. Экспорт демонстрирует тенденцию к устойчивому росту с начала года, прежде всего из-за увеличения поставок электроэнергии в Венгрию.

Как сообщал УНИАН, в феврале в целом в энергосистему Украины поступило 14,272 млрд кВт-ч электроэнергии, из них 13,721 млрд кВт-ч выработали украинские электростанции, а импорт – составил 550,79 млн кВт-ч.

По данным Государственной таможенной службы, Украина в январе-марте 2020 года увеличила валютную выручку от экспорта электроэнергии на 28,8% по сравнению с январем-мартом 2019 года - до 126,69 млн долл. с 98,36 млн долл.