В Киеве коммунальщики призвали горожан заплатить за услуги (видео)

За время карантина в столице на четверть сократились платежи за холодную воду, и на 40% - за вывоз мусора.

Столичные предприятия - поставщиками жилищно-коммунальных услуг призывают киевлян помочь родственникам и соседям в условиях карантина осуществлять платежи через онлайн-сервисы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на брифинге представителей компаний «Киевтеплоэнерго», «Киевводоканал», Главного информационно-вычислительного центра, которые подчеркнули важность соблюдения платежной дисциплины, чтобы избежать перебоев с оказанием услуг.

Директор СП «Энергосбыт» коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин заявил, что пока зафиксировано ухудшение уровня оплаты киевлянами потребленных услуг по отоплению и горячему водоснабжению в среднем на 15% по сравнению с аналогичными периодами в предыдущие отопительные сезоны.

«За март киевлянами не было в полном объеме уплачено за горячее водоснабжение и централизованное отопление - совокупная задолженность горожан увеличилась на 250 млн грн и суммарно за услуги всего тепло- водоснабжения уже достигла почти 2 млрд грн», - заявил он.

Лопатин отметил, что 80% наполнения тарифа, по которому работает предприятие, - это газовая составляющая, то есть «топливная». «Соответственно, недостаточный уровень расчетов в первую очередь накладывает сложности во взаимоотношениях с гарантированным поставщиком природного газа и потенциально несет в себе угрозы, связанные с перебоями в газоснабжении объектов инфраструктуры нашего города», - пояснил Лопатин.

Он обратил внимание, что, кроме услуги горячего водоснабжения, предприятие также обеспечивает электроснабжение столицы. Так, ТЭЦ №№ 5 и 6 работают на газе и производят электроэнергию.

«Дальнейший рост долгов недопустим. И мы еще раз призываем всех наших клиентов проявить гражданскую сознательность и в первую очередь позаботиться о своих родных, близких, которые, возможно, самостоятельно не имеют возможности платить за жилищно-коммунальные услуги или не знакомы с электронными дистанционными сервисами. Поэтому очень просим: пожалуйста, позаботьтесь о своих соседях, о своих родных, помогите им зарегистрироваться в соответствующих кабинетах, научите их пользоваться услугами онлайн-платежей, не выходя из дома», - призвал представитель «Киевтеплоэнерго».

Директор расчетного департамента АО «АК «Киевводоканал» Валерий Люлин обратил внимание, что предприятие обеспечивает бесперебойное снабжение водой и ликвидирует все аварии максимально оперативно, в течение суток.

«Чувствуется определенное проседание платежей. Почти 25% недоплаты сегодня по сравнению с тем же числом предыдущего месяца. Надеюсь, что ситуация исправится к концу места, поскольку платежки только пришли. Призываем пользоваться всеми онлайн-сервисами уплаты... Каждая гривня, уплаченная вами, является залогом бесперебойного водоснабжения. Поэтому просим вас поддерживать платежную дисциплину и не забывать о предприятиях жизнеобеспечения столицы», - сказал Люлин.

Он напомнил, что 25 марта Кабинет министров принял постановление № 247 по улучшению режима предоставления субсидий. «Даже те, кто остался без работы, сегодня в связи с карантином имеют право беспрепятственно обратиться и получить субсидию на оплату ЖКУ в облегченном порядке. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь за субсидиями, пользуйтесь онлайн-сервисами, платите за наши услуги. Будем очень благодарны», - сказал Люлин.

Директор коммунального предприятия «Киевкоммунсервис» Максим Ляшкевич сообщил, что из-за коронавируса предприятие увеличило расходы, поскольку нужно проводить дезинфекцию машин и контейнеров, другого оборудования для защиты работников, обеспечивающих стабильный вывоз мусора. Также, по его словам, возросло количество отходов, поскольку люди находятся дома, возросло количество потребления продуктов, соответственно, увеличились объемы мусора.

«Уровень оплаты на сегодняшний день составляет около 60-70%. Поэтому мы обращаемся к вам и просим найти возможность и оплатить услугу. Потому что накопление отходов приводит очень быстро к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки», - заявил он.

Ляшкевич заверил, что предприятие будет делать все, чтобы поддерживать оказание услуги в бесперебойном режиме.

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