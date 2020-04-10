Что будет с мировыми ценами на нефть: мнение эксперта

Подписанная странами ОПЕК+ декларация не позволит мировым ценам на нефть вырасти до прежних значений, считает эксперт. По словам эксперта, цены будут на уровне 30-35 долл. за баррель.

После подписания группой стран ОПЕК+ декларации цены на нефть в мире не вырастут до прежних значений и будут на уровне 30-35 долл. за баррель, а России будет крайне сложно выполнить норму о сокращении собственной добычи нефти.

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Об этом во время онлайн дискуссии Киевского форума безопасности, посвященного антикризисным действиям в энергетики, заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

«Декларация, которая была принята командой ОПЕК+, не позволит достичь того уровня цен, который был раньше, и цены на нефть будут около 30-35 долл. за баррель. Причем, России будет крайне сложно выполнить данные условия, потому что согласно этой декларации Россия должна сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки», - сказал он.

По словам Омельченко, России будет технически сложно сократить добычу, поскольку месторождения в РФ не гибкие и не приспособлены резко реагировать на спрос и предложение, как, например, в Саудовской Аравии или Норвегии.

«Если в марте Россия отказалась сокращать на 0,5 млн баррелей, то сейчас она вынуждена сокращать на 1,5 млн баррелей. То есть переиграла сама себя. В таких условияъ цены на нефть будут низкими, это отразится и на Украине», - пояснил он.

По мнению эксперта, особенно трудно придется крупнейшей в Украине нефтедобывающей компании «Укрнафта».

«Нужно принимать серьезные меры со стороны правительства, возможно по ренте, возможно по налогам, чтобы как-то помочь компании», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, страны ОПЕК+ по итогам переговоров 9 апреля договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае и июне, с целью поддержать цены, резко снизившиеся на фоне пандемии коронавируса.

С июля по декабрь добыча нефти будет сокращена на 8 млн баррелей в сутки, а с января 2021 по апрель 2022 года сокращение составит 6 млн баррелей в сутки. Следующая видеоконференция стран ОПЕК+, в ходе которой участники оценят состояние рынка, состоится 10 июня.

С начала марта стоимость нефти марки Brent сократилась более чем на 50%. Спрос на нефть снижается с начала года из-за распространения коронавируса и карантинных мер во всем мире. Дополнительное негативное влияние на цены в начале марта оказала новость о том, что участники сделки по ограничению добычи ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению в отношении дальнейшего регулирования производства сырья.