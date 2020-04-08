Процесс отключения отопления в жилых домах столицы стартовал 5 апреля.

В Киеве полностью завершился отопительный сезон, сообщил на брифинге заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

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"Мы сегодня завершили отключение отопления в Киеве", - сказал Пантелеев.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля в столице стартовал процесс отключения отопления в жилых домах и завершения отопительного сезона, который начался 25 октября 2019 года.

Согласно нормам действующего законодательства, орган местной власти может принять решение о прекращении отопительного сезона, когда среднесуточная температура поднимется до +8 градусов по Цельсию в течение трех суток подряд.