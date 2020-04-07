“Оператор ГТС» сообщил, сколько газа нужно закачать на зиму

Украине необходимо закачать 3 миллиарда кубометров газа для прохождения отопительного сезона. При этом остается открытым вопрос о том, кто будет создавать этот запас газа в хранилищах.

По мнению главы компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона, Украине необходимо закачать в газохранилища около 2-3 миллиардов кубометров газа для прохождения следующего отопительного сезона.

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Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"С такими переходящими запасами газа для стабильного прохождения следующего отопительного сезона потребуется закачать дополнительно 2-3 млрд кубометров", - отметил он.

По словам Макогона, остается открытым вопросом о том, кто будет создавать этот запас газа в ПХГ, ведь после открытия конкурентного рынка газа в мае этого года у НАК «Нафтогаз Украины» больше не будет такого обязательства.

"Сейчас нет законодательных требований к участникам рынка создавать запас газа на зиму. Исторически его создавал «Нафтогаз», но будет ли он его создавать после отмены ПСО в этом году? Нужно срочно вносить изменения в соответствующее постановление КМУ «Об утверждении размера страхового запаса газа на 2020 год», - написал он.

Как сообщал УНИАН, Украина 11 марта начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ). Запасы газа в хранилищах по состоянию на 11 марта составляли 15,808 млрд куб. м.

Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что с 1 мая этого года в Украине будет открыт конкурентный рынок газа для населения, где потребитель сам сможет выбирать себе поставщика.