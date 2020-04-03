В Украине утвердили правила для ограничения импорта электроэнергии

Доступ к межгосударственному сечению можно получить в результате приобретения лота на аукционе либо, в определенных случаях, без аукциона.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила Правила управления ограничениями и порядок распределения пропускной способности межгосударственных связей.

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Соответствующее решение было принято на заседании регулятора сегодня.

Согласно документу, правила, которые регламентируют распределение межгосударственного сечения для экспорта и импорта электроэнергии, предусматривают работу аукционного офиса, функцию которого будет выполнять оператор Объединенной энергосистемы страны госкомпания «Укрэнерго».

Доступ к сечению можно получить в результате приобретения лота на аукционе, при этом в определенных случаях будет предоставляться возможность получить сечение без аукциона.

Отмечается, что уменьшение пропускной способности возможно лишь в случае аварийного ремонта линий электропередач, форс-мажора или по требованию соседнего оператора системы передачи. В случае уменьшения пропускной способности аукционный офис должен известить участников рынка в течение рабочего дня, а также осуществить возмещение участникам рынка, попавшим под такие ограничения.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины ввел с 1 апреля специальную пошлину в размере 65% на импорт электроэнергии и угля, кроме антрацита и коксующегося угля, из России.

По данным оператора Объединенной энергосистемы страны - Национальной энергетической компании «Укрэнерго», доля импортной электроэнергии в энергосистеме Украины в феврале 2020 года составила 3,9%.