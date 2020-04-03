Fitch понизило рейтинг «ДТЭК Энерго» Ахметова до ограниченного дефолта

ДТЭК находится в процессе разработки соглашения по реструктуризации долга.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) компании «ДТЭК Энерго», обеспечивающей управление активами в угледобыче, тепловой энергетике крупнейшего частного украинского энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, до «RD» (ограниченный дефолт) с «C», говорится в сообщении агентства.

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Согласно сообщению, понижение рейтинга связано с тем, что компания не выплатила проценты по банковской задолженности на 31 марта 2020 года, что означает дефолт по платежам. Компания также не выплатила свои купонные платежи по еврооблигациям до 1 апреля 2020 года.

Отмечается, что ДТЭК находится в процессе разработки соглашения по реструктуризации долга. Завершенная реструктуризация приведет к повышению рейтинга до уровня, отражающего структуру капитала компании. Ликвидация компании приведет к понижению рейтинга до «D».

Как сообщал УНИАН, ранее Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) компании «ДТЭК Энерго» до «С» с «В-.

Согласно сообщению агентства, ликвидность ДТЭК недостаточна для обслуживания обязательств компании, и агентство ожидает ухудшения операционного денежного потока в 2020 году.

В конце марта ДТЭК объявил, что приостанавливает выплаты купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу.

Компания разрабатывает предложение по реструктуризации долга и обратилась к держателям еврооблигаций с просьбой поддержать компанию в этом решении.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».