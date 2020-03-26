В Украине усилили меры по энергобезопасности во время ЧС

При Оперативном штабе Минэкоэнерго в ежедневном режиме работают рабочие группы, обеспечивающие сотрудничество с отраслями.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды усилило меры по обеспечению энергобезопасности страны и защиты окружающей среды во время действия режима чрезвычайной ситуации, говорится в сообщении на правительственном портале.

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Отмечается, что Оперативный штаб Минэкоэнерго организовал ежедневный мониторинг, обеспечивает меры для предотвращения распространения вирусной инфекции и вместе с правительственными агентствами и отраслевыми предприятиями готовит решения, чтобы ухудшение эпидемиологической ситуации не повлияло на энергетическую безопасность и защиту окружающей среды.

«Все специалисты, работающие в области энергетики и защиты окружающей среды, чувствуют полноту ответственности, ведь и больницы, и предприятия критической инфраструктуры должны быть в полной мере и в полном объеме обеспечены энергией и иметь соответствующие ресурсы для выполнения своих непосредственных функций», - цитирует пресс-служба и. о. министра Виталия Шубина.

Заместитель министра Алексей Рябчин сообщил, что при штабе в ежедневном режиме работают рабочие группы во главе с профильными заместителями министра, обеспечивающие сотрудничество с отраслями. Они созданы с учетом функционирования подсистем гражданской защиты: по нефтегазовой отрасли, электроэнергетическому и атомно-промышленному комплексу, угольно-промышленному комплексу, а также трех подсистем в сфере защиты окружающей среды: по мониторингу окружающей среды, противопаводковых мероприятий и мер против засухи и функционирования Чернобыльской зоны.

В пресс-службе отметили, что не менее важным является соблюдение природоохранного законодательства и сохранение окружающей среды. Для работников в сфере водного, лесного и рыбного хозяйства сейчас тоже горячая пора - работы по восстановлению лесов, нерест рыбы, обеспечение паводковых мероприятий и поддержания уровня воды в реках. Участились случаи пожаров, других нарушений, которые требуют пристального внимания Госэкоинспекции.

«Если кто-то думает, что во время чрезвычайной ситуации будет ослаблено внимание к состоянию окружающей среды, - он ошибается. Мы перевели все наши имеющиеся ресурсы на режим обеспечения надежности энергетической системы и охраны природы», - цитирует пресс-служба Рябчина.

Как сообщал УНИАН, на заседании 25 марта Кабинет министров принял решение о продлении карантина до 24 апреля, а также на месяц ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.