В Киеве с 25 марта отключат тепло в школах и садиках из-за карантина

Сейчас школы и детские сады находятся на карантине.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" с 25 марта прекратит теплоснабжение в школах и садиках из-за карантина, сообщила пресс-служба компании.

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"По решению Киевской городской государственной администрации коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" завершает отопительный сезон 2019-2020 в школах и садах. Отключать объекты от тепла начнут завтра, 25 марта. Такое распоряжение столичной власти обусловлено временным прекращением учебного процесса в городе Киеве в связи с использованием усиленных карантинных мероприятий, а также постепенным повышением температуры воздуха ночью", - сказано в сообщении.

Сейчас школы и детские сады находятся на карантине.

В пресс-службе напомнили, что отопительный сезон в социальной сфере начался 30 сентября 2019 года. Школы и детские сады подключались к теплу по индивидуальным заявкам.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, а также с 18 марта ввести запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.

Кроме того, с 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу. Разрешено предоставлять услуги по общественному питанию с применением адресной доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.

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