США заморозили продажу нефти из стратегических запасов

Минэнерго США объявило о продаже нефти из стратегических запасов в конце февраля, до того как вспышка коронавируса и ценовая война между Саудовской Аравией и Россией обвалили цены на нефть.

Министерство энергетики США во вторник сообщило о приостановке объявленной ранее продажи до 12 миллионов баррелей нефти из стратегических правительственных запасов в связи со снижением цен на нефть.

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Минэнерго США объявило о продаже нефти из стратегических запасов в конце февраля, до того как вспышка коронавируса и ценовая война между Саудовской Аравией и Россией обвалили цены на нефть, пишет Рейтер.

Продажа нефти происходит в соответствии с законом от 2015 года, вырученные средства направляются для финансирования правительственных программ.

Как сообщал УНИАН, нефть марки Brent за выходные зафиксировала падение на 30% - до 34 долл. за баррель, продемонстрировав худшую динамику с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Следом за обвалом цен на нефть резко просели валюты ряда развивающихся стран и котировки фондовых бирж.