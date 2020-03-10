Киевлянам в марте обещают счета за горячую воду и тепло на четверть меньше

В бумажной платежке за февраль, которая поступит киевлянам на этой неделе, сумма скидки указана в графе "Перерасчет".

Благодаря снижению цен на газ начисления за горячую воду в феврале уменьшены на 24%, а за централизованное отопление - на 26%, поэтому киевляне в марте получат платежку меньше, говорится в сообщении "Киевтеплоэнерго".

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"Благодаря газовой "скидке" начисления за тепло и горячую воду в феврале уменьшены на 26% - за централизованное отопление и на 24% - за горячую воду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в бумажной платежке за февраль, которая поступит киевлянам на этой неделе, сумма скидки указана в графе "Перерасчет". Всего в Киеве перерасчет в феврале за потребленные услуги превысил 414 миллионов гривень.

"В феврале в домах со счетчиками стоимость 1 Гкал тепловой энергии составляет 1224,26 гривни - вместо установленной тарифом стоимости 1654,41 гривни за Гкал. Для домов без счетчиков стоимость отопления 1 квадратный метр составляет 24,34 гривни (с учетом температурного коэффициента и газовой "скидки") при нормативном тарифе 38,5 гривни за квадратный метр. Стоимость 1 кубометр горячей воды также уменьшилась примерно на 23 гривни", - цитирует пресс-служба директора структурного подразделения "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константина Лопатина.

В компании отметили, что пересчет стоимости услуг стал возможным после появления в правовом поле механизма, который позволяет теплоснабжающим компаниям учитывать актуальную цену газа при начислении за услуги. Этот механизм предусмотрен постановлением Кабинета министров № 1082, принятым 24 декабря 2019 года.

В пресс-службе напомнили, что стоимость природного газа в тарифе на отопление и горячую воду составляет почти 80%. Ранее цена газа определялась перед отопительным сезоном для всех тепловых компаний, а начиная с декабря 2019 года киевляне получают скидку за отопление и горячую воду в соответствии с актуальной ценой газа в расчетном периоде.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Кабинет министров предоставил возможность теплогенерирующим предприятиям снижать действующие тарифы на тепло в зависимости от рыночных цен на газ.

В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других защищенных потребителей, которым "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составила 3,95 тысячи гривень за тысячу кубометров, что на 15% меньше, чем в январе 2020 года, и на 37% - чем в феврале 2019 года.