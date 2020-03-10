Эксперт рассказал, стоит ли ждать украинцам снижения цен на бензин

За выходные нефть марки Brent зафиксировала рекордное падение на 30% - до 34 долл. за баррель.

Украинцам не стоит ждать существенного снижения цен на бензин в стране вслед за падением цен на нефть на мировом рынке, написал в Facebook президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI века" Михаил Гончар.

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«Не следует ожидать "халявного бензина" на АЗС. Конечно, можно тешить себя надеждами, чтобы бензин стал по 10-15 грн за литр, мол, Вова (президент Владимир Зеленский – УНИАН) скажет бензиновым барыгам, и они снизят цену, так как нефть дешевая», - написал он.

По его словам, если так произойдет, то денег в бюджете станет еще меньше.

Кроме того, Гончар считает, что не следует паниковать по поводу падения цен на украинское экспортное сырье, хотя оно тоже снизится в цене. Однако в большей степени это будет касаться рынка металлургии и в меньшей степени - аграрных рынков.

«Зерновые рынки, которые становятся для нас номером один для получения валюты, конечно упали бы вслед за нефтью, но эпидемия коронавируса диктует иное поведение - ожидание дефицита продовольствия и создание его запасов, поскольку неизвестно, как долго продлится эпидемия», - отметил эксперт, предположив, что цены на зерновые снизятся, но не так существенно, как на нефть.

Как сообщал УНИАН, нефть марки Brent за выходные зафиксировала падение на 30% - до 34 долл. за баррель, продемонстрировав худшую динамику с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе.

Причиной обвала стоимости нефти стало то, что в прошлый четверг Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться по поводу продления соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, и Саудовская Аравия начала ценовую войну.