Обвал мировых цен на нефть: эксперт рассказал, готова ли Украина к новому кризису

Куса поясняет "больно будет всем", но в лучшей ситуации сейчас США.

Обвал мировых цен на нефть до $30 за баррель ознаменовал собой новую волну мирового финансового кризиса.

Об этом пишет в Facebook эксперт-международник Илья Куса.

По его словам, кризис вызван долговыми проблемами у ряда стран, системным кризисом капитализма, а также эпидемией коронавируса.

"Ожидают дальнейшее падение, если нефтяная война между Россией и ОПЕК затянется. То есть, цены могут рухнуть ещё до уровня $20 - $25",- прогнозирует эксперт. И добавляет "больно" будет всем, но лучше всего сейчас ситуация у США.

Что касается Украины, то она, по словам эксперта, к кризису не готова, поэтому "будет пожинать последствия вместе с остальными слабыми, неэффективными и зависимыми от внешних факторов экономиками".

"Как и в РФ, у нас - острый управленческий кризис и полная деградация государственных институтов вместе с провалом информационно-смыслового пространства. Россия только начала решать эту проблему, запустив конституционную реформу, заодно намереваясь решить вопрос "престолонаследия", который уже давно назрел", - отметил Куса.

Кризис, считает эксперт, ударит и по экономике РФ, но "выдержать они смогут". "Накопленные за последние годы резервы покроют их дырки в бюджете на 4-5 лет точно, а при условии урезания социалки - и на все 9-10 лет", - пояснил эксперт.

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При этом Куса подчеркивает, что во внешней политике РФ изменения маловероятны.

Больше всего, считает эксперт, пострадает Саудовская Аравия. "У них бюджет рассчитан на $58 за баррель, а все крупнейшие нацпроекты, задуманные Мухаммедом бин Сальманом и вовсе нуждаются по-хорошему в цене $83. Резервы у саудовцев есть - порядка $500 млрд. Их хватит на 3-4 года с учётом растрат, но реакция на нефтяной шок может быть и раньше. Именно поэтому, наследный принц раньше времени начал закручивать гайки и арестовал оппозиционно настроенных к нему принцев, включая брата и племянника короля", - рассказал он.

Негатив также ощутят Венесуэла, Иран и Ирак, в отличие от Ливии.

"В Ливии всё хорошо. Там уже несколько месяцев местные племена по указке генерала Хафтара блочат экспорт нефти из терминалов, так что ниже днище они вряд ли пробьют. Хотя, всё возможно", - считает Куса.

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Напомним, цены на нефть на открытии понедельничных торгов ночью обрушились на 30 процентов. Позднее падение было частично отыграно, но оказалось крупнейшим со времён войны в Персидском заливе в 1991 году. Ценовую войну начала Саудовская Аравия после разрыва сделки России со странами ОПЕК.

Курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам на международном валютном рынке (Forex) в понедельник резко упал, доходя до 75 рублей за доллар и 85 за евро.