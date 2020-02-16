США: Россия не имеет возможности самостоятельно достроить «Северный поток-2»

Министр энергетики США подчеркнул, что, если Россия «что-нибудь придумает» для достройки газопровода, США рассмотрят дополнительные меры для его остановки.

Россия сейчас не имеет возможности самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», поскольку у нее нет необходимых для этого технологий.

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Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление министра энергетики США Дэна Бруйетта, которое он сделал 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я не думаю, что достроить его так же просто, как говорить, что для его достройки осталось совсем немного», - сказал он.

При этом он подчеркнул, что, если Россия «что-нибудь придумает» для достройки газопровода, США рассмотрят дополнительные меры для его остановки.

Как сообщал УНИАН, Палата представителей и Сенат США готовы принять еще один закон о санкциях против газопровода «Северный поток-2», если Россия достроит его.

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работу двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планировали построить рядом с уже имеющимся «Северным потоком-1» до конца 2019 года.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

В конце декабря 2019 года США ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». После этого швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве «Северного потока-2». 30 декабря стало известно, что компания вышла из участия в проекте.

11 января 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что РФ самостоятельно достроит «Северный поток-2», его запуск возможен в первом квартале 2021 года.