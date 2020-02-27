"Нафтогаз" грозит отключить от газа 16 тепловиков

При этом 36 из 52 предприятий-должников осуществили необходимые платежи и избежали риска отключения от газоснабжения.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» сообщает о риске прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года для 16 производителей тепла, которые не выполняют ни одно из условий по расчетам, предусмотренных положением о специальных обязательствах (ПСО).

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Согласно сообщению пресс-службы «Нафтогаза», с 19 февраля 2020 года 36 из 52 предприятий-должников произвели необходимые минимальные платежи в пользу «Нафтогаза» и избежали риска отключения от газоснабжения.

В зоне риска остаются 16 производителей тепла.

«Компания письменно уведомила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года. Для предотвращения рисков прекращения теплоснабжения населения «Нафтогаз» настаивает на необходимости срочного проведения расчетов в соответствии с требованиями положения о ПСО», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.