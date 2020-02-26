В "Укрэнерго" назначили нового и.о. главы компании вместо Ковальчука

Бывший глава компании Всеволод Ковальчук заявил, что не разделяет текущую политику в отрасли, а особенно политизацию экономических процессов на рынке электроэнергетики.

Наблюдательный совет оператора Объединенной энергосистемы Украины – госкомпании "Укрэнерго" назначил первого заместителя председателя правления Владимира Кудрицкого новым исполняющим обязанности главы компании после того, как бывший глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил о своей отставке.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель департамента внешних коммуникаций и международного сотрудничества компании "Укрэнерго" Мария Цатурян.

"Всеволод Ковальчук прекращает исполнение обязанностей и.о. председателя правления. Согласно решению наблюдательного совета, к моменту завершения конкурса по отбору главы компании исполнять обязанности председателя правления будет первый заместитель председателя правления Владимир Кудрицкий", - написала она.

Ковальчук, который исполнял обязанности главы "Укрэнерго" с 2015 года, написал на своей странице в Facebook, что работа проходила под чрезвычайным давлением, в условиях постоянных попыток дискредитации и контроля над оператором энергосистемы Украины.

"Каждый производитель, хоть государственный, хоть частный. Импортеры, экспортеры, инвесторы в новые генерирующие мощности, крупные промышленные потребители и тому подобное. И чтобы преодолевать это давление, нужна поддержка и воля. Желательно от тех, кто непосредственно отвечает за политику в электроэнергетической отрасли", - отметил он.

По словам Ковальчука, на протяжении длительного времени работа "Укрэнерго" блокируется действиями или бездействием Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"Сертификация "Укрэнерго" как независимого оператора по европейским стандартам (что, в частности, является обязательным условием для интеграции в европейскую энергосеть) безосновательно отсрочена на неопределенный срок, так как необходимые изменения в законодательство так и не были инициированы профильным министерством, несмотря на наши многочисленные обращения", - написал он.

Ковальчук подчеркнул, что решения в сфере поддержки производителей энергии из возобновляемых источников и по выполнению специальных обязательств по обеспечению гарантированных цен для населения (ПСО) систематически искажают рынок электроэнергии. Отсутствие четкой политики в сфере возобновляемой энергетики и создание новых генерирующих мощностей, систем аккумуляции энергии и так далее, создают угрозы для стабильного функционирования энергосистемы уже в ближайшем будущем и уменьшают интерес иностранных инвесторов в пользу локального крупного бизнеса, считает он.

"Таким образом, лично я не разделяю текущую политику в отрасли, а особенно политизацию чисто экономических процессов на рынке электроэнергетики. Я всегда был и остаюсь сторонником либеральных экономических законов, сильного государства и верховенства права. Блокирование деятельности стратегических предприятий, нарушение буквы и духа международных обязательств, бездействие, популизм и административное давление я презираю, и считаю для себя неприемлемым работать в подобных условиях", - заявил бывший глава компании.

Как сообщал УНИАН, в середине января госкомпания "Укрэнерго" объявила конкурс по отбору нового председателя правления.

Всеволод Ковальчук временно исполнял обязанности директора госкомпании "Укрэнерго" с 2015 года.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны.

"Укрэнерго" является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства финансов Украины.