Казначейская служба перечислила 163 миллиона на зарплаты шахтерам

На 2020 год в госбюджете предусмотрено 1,96 миллиарда гривень, которые планируется направить на выплату заработной платы и погашения задолженности по ней.

Государственная казначейская служба Украины перечислила 163 миллиона гривень на выплаты зарплат шахтерам, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

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Сообщается, что деньги будут перечислены на предприятия "Шахта им. М.С. Сургая", "Шахтоуправление", "Южнодонбасское №1", "Мирноградуголь", "Селидовуголь", "Торецкуголь", "Первомайскуголь", "Лисичанскуголь", "Львовуголь", "Волыньуголь".

В пресс-службе напомнили, что вопрос выплаты зарплат шахтерам - один из ключевых для министерства. Так, на 2020 год в госбюджете предусмотрено 1,96 млрд грн, которые планируется направить на выплату заработной платы и погашения задолженности по ней.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 января 2020 года задолженность по зарплате перед шахтерами составила 922 миллиона гривень.

В октябре прошлого года Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявило о поиске механизмов вывода угольной отрасли страны из убыточного состояния, в котором она пребывает более десяти лет.

Также в ведомстве начали проводить аудит эффективности работы всех государственных шахт.