Минсоцполитики автоматически доначислит субсидии за доставку газа

В связи с тем, что с января 2020 года украинцы начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями.

Перерасчет размера льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных платежей в Украине, из-за отделения услуги по распределению газа от стоимости самого голубого топлива, в феврале пройдет автоматически, говорится в сообщении Министерства социальной политики.

Читайте такжеУкраинцы с автономным отоплением заплатят за доставку газа на треть меньше

"В феврале Министерство социальной политики доначислит субсидию и льготу за новую услугу по распределению природного газа автоматически - без необходимости дополнительного обращения граждан - за январь и февраль 2020 года", - сказано в сообщении.

По информации замминистра Виталия Музыченко, в конце декабря прошлого года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила отдельный тариф на услугу распределения природного газа. В связи с этим, получателям льгот и субсидий поступили новые платежки с указанием полной стоимости к оплате за услугу по распределению природного газа, ведь согласно Закону "О жилищно-коммунальных услугах" это является составной оплаты коммунальных услуг.

"Из-за того, что соответствующие решения НКРЭКУ вступили в силу только с начала этого года, мы в феврале проведем доначисления размера льгот и субсидий, с учетом новой услуги по распределению природного газа, автоматически за два месяца 2020 года. Обращаем внимание, что соответствующие доначисления будут осуществлены без дополнительной необходимости обращения граждан", - цитирует пресс-служба Музыченко.

Как сообщал УНИАН, украинцы с января 2020 года начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями.

В октябре 2019 года НКРЭКУ внесла изменения в порядок формирования тарифов облгазов на распределение газа таким образом, чтобы плата определялась не по фактическим объемам потребления, а по потребленным за прошлый год.

24 декабря 2019 года НКРЭКУ одобрила повышение тарифов на услуги 44 газораспределяющих компаний Украины в течение первого полугодия 2020 года - от 30% до 2,5 раза в зависимости от компании.