Как Украине увеличить долю "зеленой" энергетики до 70 процентов и не разориться

На Международном экономическом форуме, проходившем на прошлой неделе в швейцарском Давосе, участники из сотни стран обсуждали одну из ключевых проблем человечества: как сделать экономическое развитие дружественным к экологии. Как не загубить Землю в погоне за прибылью?

Одним из ответов на вызов человечеству станет переход значительной части мировой экономики к производству климатически нейтральной энергии – из возобновляемых источников.

Напуганная климатическими изменениями Европа в декабре 2019 года на заседании коллегии Еврокомиссии приняла "Европейское зеленое соглашение" (Green Deal), которое ставит целью к 2050 году сделать экономические системы стран участников соглашения "климатически нейтральными", добившись нулевого уровня выбросов парниковых газов. И теперь Евросоюз требует этих мер от своих партнеров, в том числе и Украины.

В начале текущей недели в Брюсселе на заседании Совета ассоциации "Украина – ЕС" нашей стране дали понять, что если мы желаем стать частью ЕС, то также, как и Европа, должны сделать экологию приоритетом развития.

Премьер-министр Алексей Гончарук на заседании Совета предложил вице-президенту Еврокомиссии Франсу Тиммермансу создать общую дорожную карту для присоединения Украины к "Европейскому зеленому соглашению", поскольку, как заверил глава правительства, соглашение является частью реформ и роста Украины.

Читайте такжеЕвропарламент объявил чрезвычайное положение в сфере климата

"Амбициозная цель Евросоюза - к 2050 году сделать Европу первым континентом, экономика которого не уничтожает природу. Украина готова стать неотъемлемой частью истории успеха", - сказал Гончарук.

В свою очередь, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба пояснил, что присоединением к соглашению Украина получит поддержку ЕС при переходе на экологически чистые источники энергии.

"Европейское зеленое соглашение" - это не лозунг, а стратегия экономического роста. Украина будет делать две вещи: становиться участницей усилий ЕС по реализации их соглашения и получать поддержку ЕС в реализации наших планов "зеленого перехода", - отметил вице-премьер.

Курс на возобновляемую энергетику

Украина присоединяется к мировому тренду снижения вредных выбросов в атмосферу, делая ставку на развитие возобновляемых источников энергии. В рамках этого процесса Министерство энергетики и защиты окружающей среды в январе представило общественности проект новой концепции "Зеленого энергетического перехода" Украины до 2050 года.

Сразу стоит сказать, что документ лишь крупными мазками показывает, к чему мы будем стремиться в долгосрочной перспективе и не предлагает конкретных способов достижения цели. Для того, чтобы разработать реальный план действий, понадобиться около двух лет и решение правительства.

Концепция наполнена амбициозными целями: через тридцать лет увеличить долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе страны до 70 процентов. Пятнадцать из них должны генерироваться солнечными батареями, установленными на крышах и во дворах частных домов.

Сейчас показатель возобновляемых мощностей составляет до десяти процентов в общем энергетическом балансе страны, из них количество "домашних" СЭС не дотягивает и до половины процента.

Вероятно, предполагается, что выросший уровень обеспеченности украинских семей позволит в ближайшие два – три десятка лет практически каждой семье установить на крыше своего дома солнечную панель, которая сейчас стоит порядка пятнадцати тысяч долларов.

А значит, Украине помимо мер по увеличению доходов населения надо повышать доступность солнечных батарей, что невозможно без налаживания в нашей стране их массового производства. Изготовление энергетического оборудования должно занять лидирующие места в показателях украинского промышленного производства. А не завозиться как сейчас из Китая.

Закрытие угольных шахт, перепрофилирование шахтеров

Концепция "зеленого энергетического перехода" говорит, что экологически чистая энергия должна компенсировать отказ от традиционной генерации. Производство электроэнергии из угля, дающее сейчас больше трети электричества в стране, должно быть прекращено. Нравится это кому-то или нет.

Доля атомной генерации в энергетическом балансе страны должна снизиться более чем вдвое с текущих 53 процентов. При этом будет развиваться производство электроэнергии малыми ядерными реакторами. Сейчас эти идеи находятся лишь на уровне разработки.

Здесь возникает вопрос. Во-первых, что делать с десятками тысяч людей, которые задействованы в работе угольной промышленности, работают на традиционных тепловых и атомных электростанциях?

В первую очередь, Украина столкнется с проблемами занятости более семидесяти тысяч шахтеров, работающих на государственных и частных предприятиях, и с социальными проблемами шахтерских регионов, где угледобыча является градообразующей деятельностью.

По мнению министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, отказ использования угля в электроэнергетике произойдет гораздо раньше, чем через тридцать лет. Нерентабельные шахты, которых в госсекторе большинство, будут закрываться, поэтому обучать новых шахтеров не имеет смысла.

Читайте такжеДолгое прощание с углем

"Дети из шахтерских семей должны искать другое, возможно, более интересное и эффективное направление для обучения и будущей работы. Ведь, со временем такие технологии уходят в прошлое, а приходят более новые технологии", - сказал Оржель на презентации новой концепции.

"Мы понимаем, насколько это тяжелый социальный вопрос, так как надо искать места работы в городах и городках, где единственным местом работы является шахта. Вместе с тем, я думаю, что сама мировая тенденция говорит, что этот вид технологии уйдет в прошлое", - добавил он.

Стало быть, уже сейчас работники утрачивающих перспективу энергетических отраслей должны задумываться о своем будущем, а правительство и учебные заведения должны корректировать свою работу, открывать новые специальности и программы, чтобы отвечать потребностям времени, включая, новый экологический тренд нашей жизни.

Удивительный мир новой энергии

Уход старого позволит родиться новым сферам и технологиям, создаст новые рабочие места. Вопрос только в том: где и когда?

Ведь безвредными для климата являются не только солнечные, ветровые и гидроэлектростанции, но и биоэнергетика. Украина, как утверждает обсуждаемая профильным министерством концепция трансформации энергетической сферы, имеет огромный потенциал для превращения отходов сельского хозяйства и бытовых отходов в энергию. А для находящейся в беспорядочном мусорном хаосе страны это прекрасный стимул навести порядок.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды также предлагает в ближайшие три десятка лет развивать в Украине технологии производство энергии с использованием водорода, которые пока считаются слишком дорогими для массового потребления.

Читайте такжеУченые предлагают делать топливо из CO2 в атмосфере, чтобы спасти Землю

"Мы рассматриваем водород, как перспективное научное направление, оно относительно новое и еще должно доказать свою эффективность во всем мире. Но несмотря на это, мы закладываем в своей концепции, что в транспортной сфере около десять процентов будет приходится на использование водорода", - сказал замминистра энергетики Сергей Масличенко на презентации новой концепции.

В ближайшем будущем Украина будет вынуждена решить еще одну важную проблему: научиться сохранять и аккумулировать произведенную электрическую энергию, что диктуется массовым использованием слабо прогнозируемых источников энергии, таких как солнце и ветер. Появление возможности эффективно накапливать энергию даст серьезный толчок развитию национальной инфраструктуры.

Как заплатить за удовольствие и не разориться

Глядя на размах грядущих перемен, становится очевидно, что перестройка украинской экономики до уровня европейской экологичности будет стоить астрономические суммы.

Украина на меры по борьбе с изменением климата должна, по мнению авторов концепции, направлять ежегодно не менее пяти процентов валового внутреннего продукта, а это около двухсот миллиардов гривен в год. Кто за все это будет платить: украинцы своими налогами или покупкой энергии по высоким тарифам?

Есть возможность привлечь на масштабную программу энергетической перестройки страны зарубежные кредиты, но это также не лучшее решение, так как возложит обязательства погашения счетов на плечи будущих поколений украинцев.

В профильном министерстве нахождение таких сумм считают вполне посильной задачей.

"Чтобы обеспечить эту концепцию нам нужно поддерживать показатель инвестиций приблизительно на уровне пяти процентов ВВП. Это, в принципе, не такая значительная величина, учитывая, что сейчас общая доля инвестиций на уровне пятнадцати процентов ВВП. Мы говорим о всех инвестиция, не только о государственном финансировании. Государство создаст регуляторные условия, которые привлекут инвесторов", - сказал Масличенко.

Трудно себе представить, какие "коврижки" должны завлечь к нам инвесторов. Учитывая, что нынешние инвесторы в возобновляемую энергетику" страны рассчитывают на сверхприбыли, которые им приносит завышенный "зеленый" тариф для солнечных и ветровых станций.

Читайте такжеВ Украине через 30 лет 70% энергии должны обеспечивать "зеленые" электростанции, - Минэренго

По действующим сегодня условиям поддержки ВИЭ, электроэнергия солнечных и ветровых электростанций почти в десять раз дороже атомной генерации и в два раза дороже тепловой генерации. Поэтому наращивать возобновляемые мощности при текущей их стоимости будет петлей на шее социально ориентированной тарифной политики правительства. Чтобы найти золотую середину между интересами инвесторов и ценой, которую готов заплатить конечный потребитель, надо сильно потрудиться.

К слову, соседняя Польша на форуме в Давосе не поддержала призывы европейцев "за тридцать лет избавиться от всего, что производит выбросы". Ведь у поляков более семидесяти процентов электричества производится путем сжигания угля. И даже при том, что наши соседи экономически значительно крепче Украины, они задаются вопросом: готово ли общество за это заплатить?

Украина, без сомнения, должна думать о будущем окружающей среды и следовать мировым трендам защиты климата, но можем ли мы позволить себе делать это теми же темпами, что и сытая, живущая в постиндустриальную информационную эпоху Европа? Ведь большинство европейских стран находились на уровне развития Украины несколько десятков лет назад и свой путь трансформации давно прошли. И, конечно, теперь они могут осуществлять сами тотальный "зеленый переход" и требовать его от соседей.

Нашей же стране, где уровень жизни в разы уступает европейскому, форсировано закрывать традиционную энергетику и делать ставку на дорогую возобновляемую энергетику – пока, очевидно, не по карману.

Однако, правительство решительно настроилось записать Украину в ряды борцов с глобальным потеплением. Воодушевленный рассказами европейцев о возможности жить экологично, Кабмин создал межведомственную рабочую группу по преодолению последствий изменения климата. Ее благородная цель: охрана здоровья и благосостояния граждан от рисков и последствий изменения климата.

По сути, Украине нужно будет изменить свою систему ценностей и постараться найти баланс между экономическим ростом и ответственности за жизни будущих поколений.

За амбициозными целями должны последовать системные пошаговые действия. Большие экологические планы власти обрадуют украинцев только, если будут реализовываться с умом.

Анна Бредихина