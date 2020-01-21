Фонд госимущества ищет советников по приватизации «Центрэнерго»

Недавно прошла ротация членов набсовета «Центрэнерго», а глава ФГИУ издал приказ о проведении конкурса на руководителя предприятия и направил приказ в Минэкономики для его организации.

Председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко издал приказ о создании конкурсной комиссии по отбору советников по приватизации ПАО «Центрэнерго», сообщает пресс-служба фонда.

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«Инвестиционные советники уже работают с пятью объектами большой приватизации, и Фонд государственного имущества Украины начал процедуры отбора советников по приватизации для «Центрэнерго». В феврале будут запущены процедуры подготовки к приватизации ряда следующих объектов большой приватизации. С целью детального анализа состояния дел в компании по результатам 2019 года Фонд госимущества также привлекает аудиторскую компанию с безупречной репутацией», - цитирует Сенниченко его пресс-служба.

В Фонде госимущества напомнили, что недавно прошла ротация членов наблюдательного совета «Центрэнерго», а глава ФГИУ издал приказ о проведении конкурса на руководителя предприятия и направил приказ в Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства для его организации.

Справка УНИАН. Компания «Центрэнерго» является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. «Центрэнерго» поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области. Предприятие входит в перечень объектов большой приватизации.