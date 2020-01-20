Газовая пятилетка, или как Украине слезть с иглы энергетической зависимости

Украина уже три недели обеспечивает транзит российского газа в европейские страны согласно новому контракту, подписанному за считанные часы до Нового года, но как и все другое в отношениях с путинской Россией не обошлось без проблем и игры на нервах.

Дело в том, что Россия получила по новому соглашению забронированные мощности для транспортировки украинскими магистральными газопроводами в размере около 180 миллионов кубическим метров газа в сутки.

Однако, в первые дни 2020 года транзит по украинским трубам составлял лишь 40 миллионов кубометров в сутки. Такие низкие показатели транзита могли бы стать для отечественной газотранспортной системы большой проблемой, но годы подготовки наших энергетиков к полному прекращению транзита газа не прошли даром.

В первые дни нового года национальная ГТС работала в частично реверсном режиме, что позволило обеспечить стабильные поставки топлива для потребителей восточных и южных регионов нашей страны.

При этом, благодаря пятилетнему контракту, который был подписан между сторонами в конце декабря 2019 года, «Газпром» обязан оплачивать всю забронированную мощность вне зависимости от объемов фактической прокачки согласно принципу «качай или плати». То есть, российская компания, прокачивая 40 миллионов кубометров газа в сутки, платила как за 180 миллионов кубометров.

Позднее Россия все же нарастила объемы, приблизив их к контрактным.

Низкие объемы транзита в первую неделю января могут объясняться тем, что ни в Европе, ни в Украине, ни в России не ожидали, что новый контракт все-таки будет подписан, и через украинскую ГТС пойдет газ.

Напряженные переговоры

Как отметил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, подписание пятилетнего контракта на продолжение транзита российского газа в канун Нового года стало неожиданностью для всех.

«Переговоры были супер напряженными. В последнюю ночь, когда все согласовывалось, не было понимания, что мы точно договоримся, и точно будет транзит. У нас были моменты, когда казалось, что - все, мы сейчас разъезжаемся. До последнего момента не было понятно, что транзит будет. Все трейдеры, технические команды «Нафтогаза», «Газпрома» исходили из ожиданий, что транзита не будет», - отметил Витренко.

По его словам, большую роль в том, что договор все-таки был подписан, сыграл ряд факторов как политических, так и экономических.

«Тяжело однозначно сказать, что имело решающие влияние. Существует ряд факторов. С нашей стороны были очень четко сформированы исковые требования на двенадцать миллиардов долларов, мы заставили относиться к ним серьезно. Вторая сторона понимала, что существует большая вероятность, что пусть и не все двенадцать миллиардов, но существенные суммы, миллиарды долларов они должны будут заплатить», - сказал Витренко.

Также он отметил, что на позицию Россию оказали существенное влияние американские санкции против российских газопроводов, которые идут в обход Украины. При этом, Витренко подчеркнул, что до конца не было понятно, как на них отреагирует непредсказуемый северный сосед Украины.

«Я бы не упрощал этот вопрос. Честно говоря, был риск того, что поведение российской стороны, или, даже, немецкой стороны из-за санкций станет менее благоприятным для процесса. Они могли сказать: раз так, тогда мы пойдем на конфронтацию», - сообщил он.

Не менее важным, по его словам, стал политический процесс, который шел параллельно с экономическими и техническими переговорами.

«Поэтому, совокупность этих факторов привела к тому, что нам удалось сохранить транзит вопреки всем ожиданиям», - отметил он.

Плюсы контракта

В итоге, наша страна смогла добиться соглашения, которое позволит получит от транзита газа минимум 7,2 миллиарда долларов за пять лет, прокачав через газотранспортную систему 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубических метров - в последующие четыре года.

По словам главы компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергея Макогона, кроме прямых доходов от транзита, украинская экономика получит суммарный положительный эффект в течение пяти лет в размере около 150 миллиардов гривень.

А именно: на 15 миллиардов гривень заплатит меньше население, на 33 миллиардов - промышленность и на 27 миллиардов - газодобывающие компании, которые смогут направить эти средства на увеличение собственной добычи газа.

Также до 75 миллиардов гривень сэкономят украинские потребители (промышленность и население) за счет предотвращения потенциального удорожания импортного газа из-за прекращения транзита.

Более того, по расчетам "Оператора ГТС Украины", контракт на транзит газа будет добавлять Украине до двух процентов ВВП в год.

Не стоит также забывать, что достигнутые договоренности предполагают возможность продления контракта на транзит еще на десять лет.

Цель - энергетическая независимость

Главным же достижением подписанного соглашения является то, что наша страна получила время и средства для завершения начатых реформ в энергетике, в коммунальной сфере и промышленности, чтобы добиться увеличения собственной добычи газа и сократить его потребление.

Эта задача выглядит еще сложнее, чем продление транзита, однако ее выполнение позволит нашей стране через пять лет не только избежать давления со стороны непредсказуемой и агрессивной России, но и диктовать свои условия.

В 2016 году правительство утвердило Концепцию развития газодобывающей отрасли до 2020 года, которая предусматривала увеличение общей добычи газа в стране до 27 миллиардов кубометров и снижение его потребления до такого же значения. К сожалению, эти планы были провалены.

По итогам 2019 года в Украине было добыто лишь 20,7 миллиардов кубометров газа, что на один процент меньше, чем в 2018 году. Показатель добычи за прошлый год всего на 4,5 процента больше, чем в 2016 году.

При этом, потребление газа страной в прошлом году сократилось на семь процентов - до 26,4 миллиардов кубических метров.

Стоит обратить внимание, что такое снижение потребления газа вызвано, скорее, не реализацией мер по энергоэффективности, а связано с аномально теплой зимой и существенным падением промышленного производства в Украине, которое наблюдалось в четвертом квартале 2019 года.

Для исправления ситуации стране необходимы радикальные изменения. Чтобы перестать топтаться на месте, правительство планирует до конца 2020 года запустить работу Фонда энергоэффективности, который призван помочь нашим согражданам финансово и технически провести энергетическую модернизацию своих квартир и домов. На эти цели правительство планирует потратить только в 2020 году рекордные 6,8 млрд грн.

Наращивание добычи газа

Большие перспективы Украина имеет и в наращивании собственной добычи газа. По оценкам экспертов, наши запасы оцениваются в 600-900 млрд кубометров. По этому показателю Украина входит в первую тройку государств Европы, однако пока значительно уступает в объемах добычи.

Не стоит также забывать об углеводородном потенциале шельфа Черного и Азовского морей, на котором наша страна пытается закрепиться все годы независимости.

Вспомним историю десятилетней давности, когда украинская государственная компания «Черноморнефтегаз» за несколько лет нарастила добычу на шельфе до 1,7 миллиарда кубических метров газа в год, хоть она и завершилась катастрофой в 2014 году, когда Россия с использованием своих вооруженных сил и флота захватила Крымский полуостров вместе с украинскими буровыми установками на Черноморском шельфе. Причем эти установки продолжают находиться в украинских территориальных водах!

По данным госкомпании «Нафтогаз», Россия с 2014 году незаконно добыла уже более 9 миллиардов кубометров украинского газа. «Нафтогаз» подал иск против России с требованием возместить 5 млрд долл. убытков от аннексии. С учетом ожидаемых процентов сумма требований «Нафтогаза» составляет 8 миллиардов долларов.

Сегодня же Украина планирует вести освоение части шельфа Черного моря в пределах перспективного нефтегазового участка «Дельфин», расположенного к югу от Одесской области.

Летом 2019 года был завершен конкурс на разработку этого участка, победителем которого стала малоизвестная американская компания Trident с российскими и американскими соучредителями. Trident предложила инвестировать в участок на протяжении первых пяти лет 200 млн долл., а также пробурить за этот период не меньше семи поисковых скважин.

Однако руководство страны посчитало приведенный конкурс неуспешным и отменило его. Повторные торги на участок могут состояться весной 2020 года. Правительство намерено заинтересовать перспективным участком крупнейшие мировые энергетические компании.

Эксперты отмечают, что правильным решением было бы привлечь к освоению этой площади консорциум из нескольких компаний, долю в котором получит украинское государственное предприятие.

Это позволит распределить риски и обеспечит контроль со стороны властей внутри консорциума, так как вести работы придется в непосредственной близости к российским войскам и флоту, которые в 2014 году растоптали международное право и двусторонние соглашения, захватив украинские буровые установки и газопроводы.

Таким образом, благодаря контракту на транзит газа Украина получила дополнительный пять лет для достижения энергетической независимости. В предыдущие годы для этого был заложен законодательный фундамент. Начиная с 2020 года, страна должна увидеть прогресс и фактические результаты. Остается надеяться, что Украина не упустит шанс, который был получен таким огромным трудом.

Игорь Орел