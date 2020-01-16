Нафтогаз планирует оплатить налоги с долга Газпрома до апреля

В 2019 году Нафтогаз заплатил более 120 миллиардов гривень налогов и дивидендов.

НАК Нафтогаз планирует в первом квартале 2020 года оплатить налоги с 2,9 миллиарда долларов, полученных от российского Газпрома по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом на своей странице в Facebook заявил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Читайте такжеКоболев обещает, что «Нафтогаз» не потратит 2,9 миллиарда долларов от «Газпрома» без обсуждения с правительством

Коболев подчеркнул, что группа Нафтогаз остается крупнейшим источником доходов госбюджета. В 2019 году компания заплатила более 120 миллиардов гривень налогов и дивидендов.

"При этом в четвертом квартале более 15 миллиардов гривень налогов и дивидендов мы оплатили досрочно", - написал он.

По словам Коболева, поступления от компании составили около 16% общих доходов госбюджета в прошлом году. Он добавил, что такая зависимость от одной, пускай и большой компании, содержит риски. Потому нужно ускорять реформы, чтобы таких плательщиков, как Нафтогаз было пять или шесть.

Коболев также напомнил, что в 2019 году был отделен Оператор ГТС и потому Нафтогаз поступлений от транзита газа уже не получит.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря «Нафтогаз Украины» получил от российского «Газпрома» 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража. Это дало возможность начать процесс подписания нового контракта на транзит газа между Украиной и Россией.