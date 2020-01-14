В "Киевтеплоэнерго" рассказали о причинах прорыва трубы возле Ocean Plaza
Начальник отдела эксплуатации тепловых сетей КП "Киевтеплоэнерго" Александр Пелипишин заявил, что повреждение тепломагистрали на улице Антоновича возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве произошло потому, что она отработала нормативный срок эксплуатации.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.
"Произошло повреждение тепловой магистрали диаметром 1000 мм, этот трубопровод построен в 1987 году, он уже отработал нормативный срок эксплуатации, и поэтому произошло такое повреждение", - заявил он.
Пелипишин отметил, что к этой тепломагистрали подключены около 3 тысяч потребителей.
"В результате отключения этого участка для проведения ремонта, эти потребители остались без отопления, но в 7:00 утра мы переключили этих потребителей на другой теплоисточник", - отметил он и добавил, что у всех потребителей, подключенных к поврежденному участку теплосети, уже есть тепло и горячая вода.
Как сообщал УНИАН, 13 января в Киеве возле Лыбидской площади из-за прорыва магистрального трубопровода теплоснабжения произошёл выток горячей воды на дорогу и подтопление первого этажа и подвального помещения ТРЦ Ocean Plaza.
По данным КГГА, трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тысяч зданий.
По данным КГГА, в результате прорыва трубопровода и вытока теплоносителя ожоги получили 9 человек, среди пострадавших - пассажиры маршрутки, которая попала в место вытока теплоносителя, и прохожие. В МВД сообщили, что с места прорыва теплосети эвакуировали 13 человек, 7 из которых госпитализированы.
Сегодня, 14 января, в "Киевтеплоэнерго" заявили, что повреждение трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza планируется ликвидировать до утра 15 января.