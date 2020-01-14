В "Киевтеплоэнерго" рассказали о причинах прорыва трубы возле Ocean Plaza

Повреждение тепломагистрали возле Ocean Plaza произошло потому, что она отработала нормативный срок эксплуатации.

Начальник отдела эксплуатации тепловых сетей КП "Киевтеплоэнерго" Александр Пелипишин заявил, что повреждение тепломагистрали на улице Антоновича возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве произошло потому, что она отработала нормативный срок эксплуатации.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

"Произошло повреждение тепловой магистрали диаметром 1000 мм, этот трубопровод построен в 1987 году, он уже отработал нормативный срок эксплуатации, и поэтому произошло такое повреждение", - заявил он.

Пелипишин отметил, что к этой тепломагистрали подключены около 3 тысяч потребителей.

"В результате отключения этого участка для проведения ремонта, эти потребители остались без отопления, но в 7:00 утра мы переключили этих потребителей на другой теплоисточник", - отметил он и добавил, что у всех потребителей, подключенных к поврежденному участку теплосети, уже есть тепло и горячая вода.

Как сообщал УНИАН, 13 января в Киеве возле Лыбидской площади из-за прорыва магистрального трубопровода теплоснабжения произошёл выток горячей воды на дорогу и подтопление первого этажа и подвального помещения ТРЦ Ocean Plaza.

По данным КГГА, трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тысяч зданий.

По данным КГГА, в результате прорыва трубопровода и вытока теплоносителя ожоги получили 9 человек, среди пострадавших - пассажиры маршрутки, которая попала в место вытока теплоносителя, и прохожие. В МВД сообщили, что с места прорыва теплосети эвакуировали 13 человек, 7 из которых госпитализированы.

Сегодня, 14 января, в "Киевтеплоэнерго" заявили, что повреждение трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza планируется ликвидировать до утра 15 января.