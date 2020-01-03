Во Львове снизили тариф на отопление и горячую воду в декабре

В мэрии обещают суммы в квитанциях на 100-300 гривень меньше.

Исполнительный комитет Львовского городского совета уменьшил размер начисления за отопление и горячее водоснабжение в декабре на 26%.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в Facebook.

Такое решение, по его словам, связано с уменьшением стоимости газа. По словам Садового, каждая семья в среднем будет иметь сумму в квитанции на 100-300 гривень меньше.

"Почему сегодня идет речь лишь о платежках за декабрь. Здесь все просто. Тарифы устанавливает не исполнительный комитет, а государственный регулятор. Мы обращаемся к НКРЭКУ с просьбой провести выездное заседание во Львове для определения справедливого тарифа за тепло, с учетом постановления Правительства", - написал городской голова.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года тарифы на отопление и горячую воду снизили в Харькове.