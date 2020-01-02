Греция, Израиль и Кипр договорились о строительстве газопровода

Соглашение о строительстве газопровода нацелено на стабилизацию ситуации в регионе.

Сегодня в Афинах министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подписали соглашение о строительстве газопровода EastMed Pipeline, проходящего по дну Средиземного моря.

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Об этом сообщает Reuters.

"Восточносредиземноморский газопровод протяженностью около 1,9 тысячи километров предназначен для поставок топлива с израильских и кипрских месторождений восточного Средиземноморья в Грецию через остров Крит. Проект стоимостью от 6 до 7 миллиардов долларов планируется завершить к 2025 году, его мощность должна составить 10 миллиардов кубометров газа в год. С помощью EastMed Европа хочет диверсифицировать свои энергоресурсы", - говорится в сообщении.

Против строительства трубы выступает Турция, считающая, что в газопроводе "нет необходимости", так как существует трансанатолийский трубопровод (TANAP), по которому газ идет из Азербайджана в Грецию через Турцию и Грузию.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, президент Кипра Никос Анастасиадес и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявили, что новая труба не обернется против интересов какой-либо страны.

По словам Анастасиадеса, соглашение о строительстве газопровода нацелено на стабилизацию ситуации в регионе.

Как сообщал УНИАН, с 1 января Болгария начала получать российский газ по трубопроводу "Турецкий поток". Ранее топливо поставлялось не через Турцию, а через Румынию. В Софии посчитали, что смена маршрута поставок даст экономию около 49 миллионов долларов.