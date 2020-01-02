Досрочная выплата дивидендов "Нафтогазом" не учитывает $3 миллиардов от "Газпрома" – Минфин

Сумма была рассчитана по итогам работы компании за одиннадцать месяцев прошлого года.

Выплата дивидендов в государственный бюджет Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" в конце 2019 года была рассчитана и проведена по итогам работы НАК за одиннадцать месяцев, потому не учитывала поступление 2,9 миллиарда долларов от российского "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

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Об этом сказано в комментарии Министерства финансов относительно закрытия 2019-го бюджетного года.

"При этом уплата в декабре части дивидендов НАК "Нафтогаз" рассчитана на базе чистой прибыли за одиннадцать месяцев, не составляет рисков для 2020 года и не содержит в себе налогов и дополнительных дивидендов, ожидаемых от получения 2,9 миллиарда долларов от "Газпрома", как следствие огромной работы команды НАК, Офиса президента и правительства по отстаиванию прав Украины", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2019 года после распоряжения правительства о досрочной выплате дивидендов за 2019 год Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" перечислила в государственный бюджет страны 13 миллиардов гривень.

"Сразу после принятия этого решения мы перечислили государству 8,5 миллиарда гривень дивидендов и 4,5 миллиарда гривень других налоговых платежей. Всего за декабрь мы обеспечили поступление в госбюджет около 20 миллиардов гривень. Надеемся, это позволит многим украинцам спокойно и радостно встретить праздники", - сообщил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

В тот же день "Нафтогаз" получил от российского "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.