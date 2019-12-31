Украина за пять лет получит от транзита российского газа минимум $7,2 миллиона - Коболев

30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет.

Украина за пять лет получит от транзита российского газа минимум 7,2 млн долл.

Читайте такжеВ Германии прокомментировали заключение контракта между Украиной и РФ на транзит российского газа в ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, комментируя заключения с РФ нового контракта о транзите газа.

"Сумма в 7,2 млн долларов, можно сказать, в определенной мере гарантирована российской стороной как доход, который украинская сторона получит в течение следующих пяти лет. Эта сумма может быть и больше, на что мы и надеемся, поскольку в контракте заложены минимальные объемы, которые видит "Газпром", - сказал он.

По словам Коболева, эта сумма, согласно контракту, не может быть меньше.

"Гарантированная цифра может вырасти, но не будет меньше ... С точки зрения газового мира - это довольно прилично", - добавил он.

Также Коболев отметил, что дополнительные объемы газа через украинскую газотранспортную систему будут транспортироваться по более высоким ставкам. При этом "Газпром" должен будет бронировать дополнительные объемы по европейским правилам на дневной, квартальной или годовой основе.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет, согласно которому «Газпром» должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. в первый год и по 40 млрд куб - в последующие 4 года.

Ранее сегодня Коболев отметил, что, согласно новому контракту, тариф на гарантированные объемы транзита газа не повысится, однако отказался указать сам тариф, сославшись на конфиденциальность этой информации.