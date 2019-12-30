Кабмин разрешил "Нафтогазу" подписать контракт с "Газпромом" на транзит газа

Кроме того, правительство также разрешило компании подписать урегулирование существующих споров с российским "Газпромом".

Кабинет министров Украины дал согласие на подписание НАК "Нафтогаз Украины" с российским "Газпромом" контракта на транспортировку российского газа через Украину с 2020 года по 2024 год и на мировое соглашение с "Газпромом".

Об этом говорится в распоряжении правительства № 1405-р от 30 декабря.

"Дать согласие на совершение акционерным обществом "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" поданных обществом таких сделок: соглашения об урегулировании существующих газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений по организации транспортировки природного газа с публичным акционерным обществом "Газпром" (проект соглашения прилагается к оригиналу)", - говорится в распоряжении.

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Кроме того, правительство дало согласие на подписание "Нафтогазом" договора с "Газпромом" о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины в 2020-2024 годах.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 декабря, Украина и российский "Газпром" подписали мировое соглашение, согласно которому наша страна отказывается от штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом Украины на российскую компанию общим размером около 7,4 млрд долларов.

Также известно, что сегодня в Вене завершился четырехдневный переговорный процесс с "Газпромом" о транзите газа через территорию Украины с января 2020 года.

Окончательное подписание нового контракта на транзит газа между Россией и Украиной ожидается в ближайшее время.