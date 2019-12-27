Реформа-2019: шок и трепет от запуска нового рынка электрической энергии

Главным событием 2019 года в национальной энергетической сфере стал запуск в июле нового рынка электрической энергии. Это привело к росту электротарифов для промышленных потребителей, но сделало украинскую энергетику на шаг ближе к европейским принципам функционирования. Рынок всего за полгода работы доказал способность стабильно удовлетворять потребности страны в электричестве, но в новом 2020 году его механизмы продолжат проходить обкатку.

В уходящем году президент Владимир Зеленский назначил новых членов главного регулятора этого сектора - Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). А с января 2020 года в Украине должен заработать новый закон о независимом регуляторе с расширенными полномочиями. Определение условий работы рынка и тарифной политики для граждан и бизнеса будет во многом зависеть от работы этой обновленной комиссии.

Запуск рынка электрической энергии с либеральными равными для всех правилами был предусмотрен принятым в 2017 году законом и международными обязательствами Украины. На его имплементацию отводилось два года, за которые необходимо было принять сотни нормативных документов, подготовить программное обеспечение, и, в конце концов, научится работать в новых условиях.

Накануне открытия рынка международные партнеры Украины и некоторые эксперты стали рекомендовать отложить запуск из-за неготовности нормативной базы и IT-обеспечения. Ведь, лишь в последние месяцы перед стартом новой модели были приняты важнейшие постановления и начался тест системы.

Вопреки опасениям скептиков, благодаря профессионализму украинских энергетиков, рынок начал свою работу в запланированный срок. Кстати, Украина стала единственной в Европе страной, которая запустила функционирование всех сегментов новой системы одновременно.

Из-за отсутствия в течение многих лет в этой сфере реальных реформ переход с административных на рыночные правила ожидаемо привел к росту цен на электроэнергию. Чтобы минимизировать риски, на первые девять месяцев работы рынок был запущен в «безопасном» для населения режиме.

Кабинет министров возложил на государственные энергогенерирующие компании обязанность продавать значительную часть выработанного ресурса по регулируемой цене. Благодаря этому с 1 июля цены для бытовых потребителей на электроэнергию не изменились.

Это, в свою очередь, лишило промышленность доступа к дешевой электроэнергии и вынудило покупать ресурс у тепловой генерации, которая не упустила возможность заработать. К слову, 80 процентов этого сегмента контролирует энергохолдинг ДТЭК олигарха Рината Ахметова.

Даже несмотря на введенные регулятором ограничение максимальной цены на электроэнергию, по итогам первого месяца работы рынка тарифы для всех небытовых потребителей - малого и среднего бизнеса, промышленности и коммунальных предприятий - выросли на 10 - 25 процентов.

Резкий скачек цен на один из ключевых ресурсов вызвал обеспокоенность украинского бизнеса, поскольку производство часто ставало нерентабельным и теряло конкурентоспособность на европейских рынках, где тарифы ниже. Водоканалы угрожали перейти на почасовую подачу воды из-за нехватки средств на оплату электроэнергии в тарифе предприятий.

Сохранение конкурентоспособности экономики при продолжении реформ в энергетическом секторе стало одним из основных вызовов, ставших перед командой нового президента Владимира Зеленского и вновь сформированного правительства.

Импорт в помощь рынку

Решением проблемы стало открытие дополнительного источника поставок, чтобы сдержать украинские электростанции от необоснованного повышения цен.

В сентябре с подачи главы энергетического комитета парламента Андрея Геруса в закон «О рынке электроэнергии» парламентом была внесена правка, которая разрешила покупать электроэнергию из России и Белоруссии, где на тот момент электричество было дешевле, по двухсторонним договорам. Впрочем, закон и так позволял импортировать электроэнергию из страны-агрессора с начала второго полугодия 2019 года, но только на балансирующий рынок и «на сутки вперед».

Изменения в законе стали яблоком раздора. Мнения участников рынка и экспертов разделились. Некоторые называли возобновление поставок из путинской России – сдачей национальных интересов. Оппоненты же акцентировали внимание на том, что дополнительный источник усилит конкуренцию на отечественном рынке и снизит цены на электроэнергию, что сыграет на пользу нашей экономики.

В ноябре поставки электроэнергии из России увеличились на четыре процента. При этом, общая доля импорта российского электричества была вовсе не критичной - менее одного процента от всего потребления страны.

И самое главное: уже в декабре цены на электричество на некоторых сегментах рынка упали на двадцать-тридцать процентов, таким образом, опустившись немного ниже уровня тарифов первой половины 2019 года. Более того, в некоторые дни последнего месяца года цены на электроэнергию для бизнеса сравнялись с тарифами для населения.

Стоит отметить, что еще одним немаловажным фактором, сыгравшим в пользу снижения цен, стало аномально теплое начало зимы. Предложения по выработке электричества превысили низкий спрос, нехарактерный для этого времени года.

Политическая подоплека поставок электроэнергии из воющей против нас России сделала свое дело. В начале декабря депутаты запретили импорт российской электроэнергии по двухсторонним договорам.

Бум возобновляемой энергетики

Уходящий год стал рекордным по темпам развития в Украине возобновляемой энергетики. Общая мощность солнечных, ветровых, мини-гидроэлектростанций и станций, работающих на биомассе, достигла пяти гигаватт. По итогам 2019 года национальные мощности в возобновляемой энергетике увеличились на три гигаватта.

Лидерами движения стали энергетики, использующие энергию солнца. Они ввели в эксплуатацию чуть больше двух гигаватт мощностей, а ветровые электростанции увеличили свои мощности на полгигаватта. Все это происходило благодаря мощному стимулу: завышенному «зеленому» тарифу.

Это привело к тому, что электростанции, вырабатывающие всего около четырех процентов электроэнергии, начали забирать с рынка около двадцати процентов доходов.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды прогнозирует, что в 2019 году нехватка средств на оплату производителям электроэнергии из возобновляемых источников составит 400 миллионов гривен. А в следующем может вырасти до 16 миллиардов гривен, поскольку новые электростанции продолжают активно вводиться в эксплуатацию.

Наша страна оказалась технически не готова к скачкообразному росту объемов генерации электричества из энергии солнца и ветра. Оператор системы передачи вынужден ограничивать прием в сеть электроэнергии, выработанной как крупными станциями возобновляемой энергии, так и атомными электростанциями, поскольку энергосистеме в этих условиях пока сложно балансировать непредсказуемый рынок. Но при этом электроэнергия, производимая на четырех атомных электростанциях страны, в несколько раз дешевле ресурса альтернативной энергетики.

Сложившаяся ситуация не уникальна для Украины. Многие европейские страны, в конечном итоге, отказывались от «зеленого» тарифа и вводили систему аукционов. По этому пути, очевидно, идем и мы.

Что год грядущий нам готовит?

В наступающем году возобновляемая энергетика в Украине будет вынуждена адаптироваться к новым условиям работы. Уже в апреле пройдет первый пробный аукцион для крупных объектов возобновляемой энергетики, который приблизит нашу страну к формированию рыночной цены на электричество из энергии солнца и ветра.

В связи с этим, Министерство энергетики и защиты окружающей среды ожидает небольшого спада инвестиций в сектор, после чего, по мнению чиновников, последует продолжение роста.

Весной будут подведены первые итоги «безопасного» режима работы рынка электроэнергии. Украине предстоит решить много технических и организационных проблем. В первую очередь, стимулировать развитие балансирующих мощностей, крайне необходимых для гибкой работы энергосистемы в условиях роста доли возобновляемой энергетики.

Правительство обещает вернуться к обсуждению механизма «замороженных» цен на электричество для населения. Новый глава НКРЭКУ уже выступил за выравнивание тарифов на электроэнергию для населения и промышленности.

Тернистый путь реформирования невозможно пройти без ошибок. Главное в критические моменты не поддаться соблазну откатить реформу назад и вернуть все к ручному управлению для выгоды приближенных к власти. Или пытаться удерживать благосклонность электората необоснованными низкими ценами на электричество.

Справедливые цены будут только на конкурентном рынке, где работают равные условия как для промышленности, так и для населения.

Навязать украинским производителям электрической энергии действенную конкуренцию можно со стороны производителей из ЕС. Для этого в 2020 году Украине стоит усилить работу по интеграции национальной энергосистемы с европейской. Это даст возможность каждому украинцу выбирать себе лучшего поставщика электричества. А производителям бороться за потребителей высоким качеством услуг и конкурентными ценами.

Анна Бредихина