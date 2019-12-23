Решение Стокгольмского арбитража в пользу Украины «подлежит исполнению» - Медведев

21 декабря после переговоров между представителями Еврокомиссии, Украины и РФ министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что «Нафтогаз» получит от «Газпрома» около 2,9 млрд долл. денежной компенсации по решению Стокгольмского арбитража.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что решение Стокгольмского арбитража, согласно которому «Газпром» должен НАК «Нафтогаз Украины» почти 3 млрд долл., «подлежит исполнению».

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Медведев сказал на совещании с вице-премьерами.

«Бессмысленно сейчас анализировать то, каким образом принимались те или иные судебные решения. Мы исходим из того, что это судебные решения, принятые уполномоченным на тот момент Стокгольмским арбитражным институтом, хотя совершенно очевидно, что при принятии этих решений не обошлось без политики – это было зафиксировано непосредственно в тексте», - сказал Медведев.

«С другой стороны, это решение принято компетентным судом, поэтому оно подлежит исполнению», - подчеркнул он.

При этом Медведев надеется, что другие решения, которые могут быть приняты иностранными судами по искам России, будут выполнены.

«Я имею в виду прежде всего решения по спору, касающегося возврата государственного кредита, выданного Государству Украина (так называемый «кредит Януковича» - УНИАН), также будут надлежащим образом исполнены. Так что просил бы коллег, которые эту тему ведут, и юридические фирмы, которые в этом завязаны, естественно, тоже за этим процессом следить», - подчеркнул российский премьер.

В тоже время он добавил, что американские санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», носят абсолютно антиконкурентный характер.

«Очевидно, что они бьют по интересам значительного количества европейских стран, о чём руководители Европы уже недвусмысленно сказали. Это действительно методы неконкурентной борьбы, противоречащие всем международным договорённостям и принципам международного права и международной торговли», - сказал Медведев.

Он поручил правительству «посмотреть на возможности каких-либо иных ограничительных мер в отношении Соединённых Штатов».

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже о транзитном контракте, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

С учетом решения арбитража по контракту на поставку газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза» (3 млрд долл., включая проценты).

6 декабря 2019 года исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что на очередных переговорах с представителями «Газпрома» украинская сторона заявила о готовности получать газ из России в счет погашения 3 млрд долл. долга по решению Стокгольмского арбитража.

21 декабря на брифинге по результатам переговоров 20 декабря между представителями Еврокомиссии, Украины и РФ министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что «Нафтогаз» получит от «Газпрома» около 2,9 млрд долл. денежной компенсации по решению Стокгольмского арбитража уже до конца года, при условии выполнения достигнутых во время переговоров договоренностей.