В посольстве США объяснили важность санкций против "Северного потока-2"

Американские дипломаты убеждены, что завершение построения "Северного потока-2" создаст для России инструмент для принуждения Украины.

В посольстве Соединенных Штатов Америки объяснили важность санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает посольство США в Украине на своей странице в Facebook.

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"Закон о национальном оборонном бюджете США, подписанный президентом Трампом, усиливает помощь Украине в сфере безопасности и подтверждает сильную двухпартийную поддержку Украины. Им предусмотрено 300 млн долларов на помощь в защите суверенитета и территориальной целостности от агрессии России", - говорится в сообщении.

Кроме того, американские дипломаты заявили, что закон о национальном оборонном бюджете США также включает санкции против проекта «Северный поток-2».

«Если не остановить «Северный поток-2», это серьезно подорвет европейскую региональную энергетическую безопасность и создаст для России инструмент для принуждения Украины и других европейских партнеров», - отметили в посольстве.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2020 год, предусматривающий, в частности, санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода «Северный поток-2» из-за вступления в силу закона об оборонном бюджете США.

Проектом предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Строительство нового трубопровода в обход Украины планировали завершить к концу 2019 года, однако из-за отказа Дании предоставить разрешение на работы в ее территориальных водах компания Nord Stream 2 планирует продолжить строительство газопровода зимой и весной 2020 года. Соответствующее разрешение Дания предоставила лишь в конце октября 2019 года.