На госшахтах "Львовугля" возобновлено энергоснабжение

В ночь на 23 декабря временно была отключена электроэнергия на 6 шахтах госпредприятия.

На шахтах государственного предприятия "Львовуголь" возобновлено энергоснабжение, говорится в сообщении Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

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Отмечается, что в ночь с 22 на 23 декабря была временно отключена электроэнергия на 6 шахтах госпредприятия "Львовуголь".

"Отключение шахт от электроэнергии произошло из-за требования предоплаты со стороны "поставщика последней надежды" районной электросети. В то же время на предприятии накопились долги со стороны генераций за отгруженный уголь в октябре, ноябре, декабре. Сейчас вопрос урегулирован. Шахты работают в обычном режиме", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в октябре Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявило о поиске механизмов вывода угольной отрасли страны из убыточного состояния, в котором она пребывает более десяти лет.

Также в ведомстве начали проводить аудит эффективности работы всех государственных шахт.