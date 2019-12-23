"Укртрансгаз" рассказал о запасах газа в хранилищах

По состоянию на 21 декабря украинские газовые хранилища заполнены на 62%.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с начала сезона отбора (2 ноября) сократились на 10,75% - до 19,42 миллиарда кубометров.

Читайте такжеСтала известна цена газа для населения после Нового года

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

По состоянию на 23 декабря запасы газа в ПХГ составляют 19,427 миллиарда кубометров, что на 32% больше, чем на аналогичную дату 2018 года (14,6 миллиарда кубометров).

В частности, по данным компании, 21 декабря из хранилищ было отобрано 43,19 миллиона кубометров газа.

Отмечается, что украинские газовые хранилища заполнены на 62%.

Как сообщал УНИАН, Украина 2 ноября прекратила закачку природного газа в подземные хранилища и перешла в режим работы, который предполагает отбор "голубого" топлива для нужд отопительного сезона 2019-2020 годов.

Запасы в подземных хранилищах составили 21,76 миллиарда кубометров, тогда как к началу отопительного сезона 2018-2019 годов Украина накопила в ПХГ 17,2 миллиарда кубометров газа.

Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 годов Украине необходимо было накопить в ПХГ не менее 20 миллиардов кубометров газа.