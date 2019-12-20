Коболев прокомментировал газовые переговоры между Украиной и Россией

По его словам, победные реляции по поводу достижения соглашения между странами прежде всего исходят от российской стороны из-за опасения о введении американских санкций.

Переговоры между Украиной и Россией о продлении транзита российского газа после 2019 года продолжаются, сообщил в эфире «НВ» глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

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«Переговоры в данный момент времени, на сколько мне известно, все еще продолжаются. Если какие-либо соглашения будут подписываться, об этом станет известно. Процесс в данный момент идет», - сказал Коболев.

На уточняющий вопрос журналиста о победных реляциях по поводу достижения соглашения между странами, Коболев отметил, что такие мессэджи прежде всего исходят от российской стороны.

«Говоря о различных рода реляциях, которые в последнее время активно вбрасываются в медийное пространство, в дипломатическое пространство в основном со стороны Российской федерации и еще одного европейского государства. Моя интерпретация этих реляций такова, что есть очень серьезные опасения у наших контрагентов о введении американских санкций», - отметил Коболев.

«Я точно знаю, что лоббисты «Газпрома» приложили немало усилий в США, в Сенате с попытками сказать: ребята, там все хорошо, у Украины все гуд, не переживайте, договор будет, санкции вводить не надо», - добавил Коболев.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 декабря, Украина и Россия при участии Еврокомиссии продолжат переговоры по транзиту газа после 2019 года в трехстороннем формате в Минске, на которых стороны могут выйти на финальное решение о подписании нового контракта.

По итогам трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и Европейской комиссией 19 декабря в Берлине вице-президент ЕК Марош Шефчович заявил, что стороны достигли предварительного соглашения по всем ключевым вопросам.

Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. Его действие истекает 1 января 2020 года.