Депутаты изменили порядок назначения членов НКРЭКУ

Ранее Конституционный суд дал время до конца 2019 года исправить Закон "О Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" (НКРЭКУ) в части норм, которые были признаны неконституционными.

Верховная Рада Украины приняла закон, которым изменяется правовой статус и порядок назначения членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в соответствии с решением Конституционного суда, которым ранее ряд положений закона о регуляторе были признаны неконституционными.

Читайте такжеНацкомиссия по тарифам получила нового руководителя

За принятие соответствующего законопроекта (№2490-1) проголосовали 265 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Докладывая по законопроекту, глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус отметил, что по итогу рассмотрения поправок к законопроекту были доработаны положения документа, направленные на усиление институциональной способности регулятора.

"Законодательно определены особенности специального статуса регулятора, к полномочиям Верховной Рады отнесены полномочия ежегодного рассмотрения отчета деятельности регулятора, включены в полномочия регулятора разработка методики и определение размера технологических потерь оператора газораспределительной системы", - сказал Герус.

Согласно пояснительной записке, принятие этого законопроекта позволит, согласно решению Конституционного суда, создать правовые основания для функционирования Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, как постоянно действующего центрального органа исполнительной власти со специальным статусом, сохранит ее независимость, а также обеспечит выполнение Украиной своих обязательств перед Энергетическим сообществом и Соглашением об ассоциации Украина - ЕС.

Отмечается, что положениями законопроекта регулируются вопросы порядка назначения членов Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов регулятора. Нормами законопроекта также предусмотрен запрет на увольнение членов регулятора в случае сложения полномочий Кабинетом министров перед новоизбранной Верховной Радой, отставки Кабинета министров, или формирования нового состава Кабинета министров.

Сообщается, что изменения, которые вносятся в другие законы Украины, направлены на выполнение решения Конституционного суда, а также касаются усиления исполнения регулятором своих функций в части государственного надзора (контроля) в сфере соблюдения субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг, законодательства, недопущения обеспечения иска путем приостановления решений регулятора по установлению государственных регулируемых цен (тарифов).

Как сообщал УНИАН, 5 декабря Верховная Рада Украины приняла законопроект №2490-1 за основу.

Секретариат Энергетического сообщества призвал украинский парламент в срочном порядке усовершенствовать и принять закон о Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), поскольку с 1 января 2020 года в стране не будет регулятора.

3 июня Конституционный суд признал неконституционными ряд положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг".

При этом суд дал время до конца 2019 года исправить Закон "О Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" (НКРЭКУ) в части норм, которые были признаны неконституционными. Решение суда делает невозможным конкурсный отбор и назначение новых членов НКРЭКУ после 1 января 2020 года.