"Нафтогаз" с января снижает цены на газ для промышленности

Ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 1 января снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 6,2% по сравнению с декабрем - до 5500 гривень с 5861 гривни за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов), говорится в сообщении компании.

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При этом максимальные цены для промпотребителей с 1 января будут снижены на 6% - до 6072 гривни с 6463 гривень за тысячу кубометров газа (без учета НДС и транспортных расходов).

Как отметили в компании, ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Отмечается, что минимальные цены для промышленных потребителей в январе будут соответствовать оптовой цене на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), и совпадает с квартальной гарантированной ценой, которую "Нафтогаз" предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз" в сентябре оставил цены на природный газ для промышленных потребителей на уровне августа - 5568 гривень за тысячу кубометров.

НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.