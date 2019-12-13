Украина и Молдова подписали меморандум о взаимопонимании по поставкам газа

Меморандум закрепил намерение двух стран по созданию диалога и взаимопомощи между государствами при поставках газа.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины и Министерство экономики и инфраструктуры Молдовы подписали меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности поставок газа, сообщила пресс-служба Минэкоэнерго.

Читайте такжеМинистр энергетики рассказал о переговорах с "Газпромом"

Соответствующий документ был подписан в рамках заседания Совета министров Энергетического сообщества, которое состоялось 13 декабря в Кишиневе (Республика Молдова).

«Меморандум закрепил намерение двух министерств по созданию диалога и взаимопомощи между государствами при поставках газа, устранении и предупреждении серьезных нарушений в энергетических сетях, а также по эффективному предотвращению и смягчению перебоев в поставках природного газа, в частности к защищенным потребителям обоих государств, расположенных в пограничной зоне», - цитирует пресс-служба слова замминистра энергетики Украины Константина Чижика.

Как сообщал УНИАН, в июне оператор газотранспортной системы Украины «Укртрансгаз» предложил Молдове использовать украинскую ГТС для прокачки европейского газа, а также закачать в подземные хранилища (ПХГ) Украины нужный запас газа для того, чтобы гарантировать поставки газа молдавским потребителям в случае трудностей с новым контрактом «Молдовагаза» и российского «Газпрома» с 2020 года.