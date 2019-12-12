У Зеленского прокомментировали санкции Конгресса США против "Северного потока-2"

В Офисе президента поблагодарили Конгресс США за принятие санкций против российского газопровода.

У Зеленского отметили, что "Северный поток-2" - это политический проект, который подрывает энергетическую безопасность Европы.

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В Офисе президента Украины поблагодарили Палату представителей США (нижнюю палату Конгресса) за принятие санкций против строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в сообщении ОПУ в Twitter.

"Украина выражает благодарность за 337 голосов в поддержку санкций, связанных со строительством "Северного потока-2". Это политический проект, который подрывает энергетическую безопасность Европы", - отметили в Офисе президента.

Как сообщал УНИАН, палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об американском оборонном бюджете на следующий год, предусматривающем также санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство газопровода «Северный поток-2".

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2") получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции.

В конце октября этого года Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании) протяженностью 147 км.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".