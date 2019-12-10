"Нафтогаз" в декабре снизил цену газа для населения на 13%

Регулируемая цена в декабре снизилась в соответствии с заявленной стоимостью растаможенного в ноябре газа.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в декабре снизила цену для населения на 13%, по сравнению с ценой на ноябрь, до 4277 гривень за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).

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"В декабре 2019 года цена на природный газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составит 4 277 гривень за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов). Это на 13% ниже уровня регулируемой цены газа, которая действовала в ноябре 2019 года", - сказано в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

Сообщается, что, несмотря на то, что по результатам биржевых торгов рыночная цена газа на украинском рынке за последний месяц не снижалась, регулируемая цена в декабре 2019 года снизилась в соответствии с заявленной стоимостью растаможенного в ноябре газа.

В компании отметили, что этот уровень в текущих условиях не является рыночным и определяется формулой, которая содержится в постановлении правительства от 03.04.2019 № 293. Это постановление действует до конца 2019 года.

По договоренности с МВФ, с 1 января 2020 года Украина переходит на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ПСО. С 1 мая 2020 года Украина обязалась полностью либерализовать рынок поставок газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.

Также сообщается, что в этом месяце регулируемая цена газа оказалась ниже, чем цена на условиях предложения от "Нафтогаза" "Газовый запас" (4 874,42 гривни за тысячу кубометров).

Клиенты, которые планировали в декабре использовать часть газового запаса, могут оплатить ресурс по более низкой, регулируемой цене. В то же время по желанию они могут использовать газовый запас.

Использовать предоплаченные объемы газового запаса можно до 31 марта 2020 года включительно. Деньги за предоплаченный, но не использованный объем вернутся потребителю на его счет в полном объеме после 1 апреля 2020 года.

Как сообщал УНИАН, ноябрьская цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, получающих газ на регулируемых условиях (ПСО), составляла 4899 гривень за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).