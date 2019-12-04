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Проблемы с отоплением остаются в трех областях и Киеве - Минрегион

10:38, 04 декабря 2019
Энергетика
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Проблемы с отоплением остаются в нескольких регионах / фото УНИАН

Об этом сообщила пресс-служба Минрегиона.

В частности, в Запорожской области нет отопления в двух учебных учреждениях, находящихся на реконструкции. Подключить его планируют до 15 декабря. В Светловодске Кировоградской области не отапливаются восемь жилых домов и одно учебное заведение. Проблемы намерены устранить уже сегодня. В Решетиловском районе Полтавской области без тепла находятся 13 образовательных учреждений. Подать отопление туда запланировали до 10 числа.

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Что касается столицы, то там без тепла сейчас четыре жилых дома. Ориентировочно к отоплению их подключат 6 декабря. 

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский выступил за снижение цен на отопление для населения уже в декабре.

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Теги: #отопление#Минрегион#теплоснабжениепогода в Киеве