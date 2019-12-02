Зеленский заявил об "интересном решении", вдвое снизящим тарифы на тепло (видео)

Президент пообещал, что уже следующей зимой цена на отопление может быть снижена вдвое.

Президент Владимир Зеленский сообщает, что найдено решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое в следующую зиму.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на видео Офиса президента

"Правительство приняло программу "Гарантированная цена на газ". Цена еще уменьшилась на 7%. Работаем над тем, чтобы снижение было еще большим. Потом у нас была встреча с правительством на Банковой по поводу тарифов. Мы работаем, чтобы этой зимой было снижение, были уменьшены платежки по отоплению", - сказал президент.

Он также отметил, что найдено интересное решение, которое позволит на следующую зиму уменьшить тарифы на тепло почти на половину. Это будет действительно отдельная программа. Сейчас идет подготовка этой информации. Готовятся этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября Офис президента обнародовал видео, на котором президент Владимир Зеленский обсуждает с премьером Алексеем Гончаруком, главой ОПУ Андреем Богданом и несколькими другими чиновниками вопрос возможного снижения тарифа на отопление уже в декабре. Зеленский настаивал, чтобы в платежках за декабрь люди уже увидели пониженные тарифы.

На совещании президенту объяснили, что "Нафтогаз" снизил цену на газ по сравнению с прошлым годом, таким образом для тех потребителей, которые обогревают жилища газом, цена в платежке снизится.

В то же время потребители, которые получают услугу по централизованному отоплению, снижения тарифа не увидят, потому что двумя законами закреплено, что нельзя менять тарифы на отопление до мая 2020 года.