Нацполиция и СБУ провели обыск в офисе «Укргазвыдобування»

Во время обыска была изъята компьютерная техника.

Сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины провели обыск в аппарате управления крупнейшей в Украине газодобывающей госкомпании "Укргазвыдобування", сообщила пресс-служба компании.

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«Утром 29 ноября 2019 в аппарате управления компании прошел обыск органами Национальной полиции и Службы безопасности Украины. Во время обыска была изъята компьютерная техника, несмотря на то, что постановлением разрешение на изъятие такой техники не предоставлялось», - сказано в сообщении.

Отмечается, что "Укргазвыдобування" сотрудничало с представителями правоохранительных органов и предоставляло всю необходимую документацию.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. 100% акций компании принадлежат государственному холдингу «Нафтогаз Украины».