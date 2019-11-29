Нацполиция и СБУ провели обыск в офисе «Укргазвыдобування»
Сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины провели обыск в аппарате управления крупнейшей в Украине газодобывающей госкомпании "Укргазвыдобування", сообщила пресс-служба компании.
Читайте такжеКрупнейшая в Украине газодобывающая госкомпания привлечет $52 миллиона кредита ЕБРР
«Утром 29 ноября 2019 в аппарате управления компании прошел обыск органами Национальной полиции и Службы безопасности Украины. Во время обыска была изъята компьютерная техника, несмотря на то, что постановлением разрешение на изъятие такой техники не предоставлялось», - сказано в сообщении.
Отмечается, что "Укргазвыдобування" сотрудничало с представителями правоохранительных органов и предоставляло всю необходимую документацию.
Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. 100% акций компании принадлежат государственному холдингу «Нафтогаз Украины».