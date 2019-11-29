"Нафтогаз" подал в латвийский суд иск о взыскании с "Газпрома" $2,6 миллиарда

Иск касается исполнения на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" обратилась в суд Видземского предместья Риги (Латвия) с целью ареста активов "Газпрома" в Латвии в счет долга по решению Стокгольмского арбитража.

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Об этом сообщает "Главред".

"В частности, ходатайство касается признания и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 года, присудившего Украине 2,6 миллиарда долларов по спору с "Газпромом" о транзите газа, а также о принятии обеспечительных мер", - говорится в сообщении.

Как говорится в квартальном отчете "Газпрома", заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года.

Вместе с тем "Газпром" изучает возможности по защите своих интересов, отмечает российская компания.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о взыскании компенсации с российского газового монополиста "Газпрома" за недопоставленные объемы газа для транзита. Речь шла о сумме в 4,673 миллиарда долларов. Но после зачета встречных требований вышла сумма в 2,56 миллиарда долларов.

При этом Нафтогаз насчитал "Газпрому" пеню на 257 миллионов долларов на задолженность в 2,56 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

А 2 ноября "Нафтогаз" ударил новым иском по "Газпрому". Подано заявление о защите и встречных исковых требованиях к российскому "Газпрому" на сумму 12 миллиардов долларов. 27 ноября Витренко сообщил, что шведский суд округа Свеа отклонил апелляцию "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража.