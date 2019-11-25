Министр энергетики рассказал, что будет с ценами на свет

По словам министра, Украина вряд ли полностью откажется от льготной цены на электричество для населения в 2020 году. Но, по его словам, также изучается возможность приведения к рыночной цене электротарифа для населения с большим объемом потреблением.

Украина вряд ли откажется от специальных обязательств (ПСО) на рынке электроэнергии в 2020 году, но изучает возможности приведения к рыночной цене электротарифа для потребителей 2го класса напряжения.

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Об этом заявил во время презентации главных достижений в работе за 2 месяца, а также планов работы до конца 2019 и на последующие несколько лет глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«Я не думаю, что в 2020 году мы откажемся полностью от ПСО. Но мы будем двигаться в этом направлении. Уже сейчас могу сказать, что мы изучаем вопрос: что означает приведение цены к реальной рыночной для второго класса напряжения. Цены для тех бытовых потребителей, которые потребляют намного больше, чем другие», - сказал он.

При этом министр уточнил, что потенциально такое может происходить, если потребитель очень обеспеченный, или за физическим лицом скрывается реальное производство. Речь идет об объемах потребления большие 500 Квт.

Как сообщал УНИАН, в октябре в проекте энергетической безопасности Агентства США по международному развитию (USAID) заявили, что механизм специальных обязательств (ПСО) на рынке электрической энергии, при котором цена на электричество для населения является фиксированной, необходимо отменить до конца следующего года.

С запуском нового рынка электрической энергии с 1 июля этого года роста цен для бытовых потребителей не произошло именно благодаря действию механизма ПСО.

По итогам трех месяцев действия нового рынка электрической энергии цена на энергоресурс для населения осталась неизменной - 90 коп. за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч, а свыше этого - 168 копеек за кВт-ч. В то же время электротариф для промышленных предприятий в среднем достиг уровня более 3 грн за киловатт-час.