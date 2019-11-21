В Украине утвердили новые экологические требования для обогревателей

На украинском рынке появятся экологические и энергоэффективные обогреватели.

Кабинет министров Украины утвердил новые экологические требования для обогревателей помещений, согласно которым приборы должны быть более энергоэффективными.

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Об этом на своей странице в Facebook написал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«Правительство утвердило новый экодизайн европейского образца для обогревателей помещений и комбинированных обогревателей. Согласно новым требованиям, они должны быть более энергоэффективными и меньше наносить вред окружающей среде», - написал он.

По словам министра, таким образом на нашем рынке появятся экологические и энергоэффективные обогреватели для домов.

«Мы должны запомнить, что 1 гривня, вложенная в энергоэффективность, возвращается обратно в экономику как 3 гривни через экономический мультипликатор», - отметил Оржель, добавив, что правительство намерено активно работать в этом направлении.

Как сообщал УНИАН, в августе Кабмин принял 10 технических регламентов европейского стандарта по экодизайну бытовых товаров, которые определяют минимальные стандарты энергоэффективности, что позволит экономить электроэнергию при использовании таких приборов.